ضابط بجيش الاحتلال: مشاهد كمين القسام في خان يونس "مخزية"

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، نقلًا عن ضابط كبير في جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن المشاهد التي بثتها قناة الجزيرة لعملية كمين خان يونس الذي نفذته كتائب القسام، تُعد "مخزية" من الناحية العسكرية وتُلحق ضررًا بصورة الجيش أمام الجمهور.

ضابط إسرائيلي: مشاهد خان يونس لا تضفي احترامًا للجيش

وقال الضابط، بحسب ما نقلته وسائل إعلام عبرية: "المشاهد التي خرجت من كمين خان يونس لا تُظهر جيشًا قويًا، بل مشاهد مهينة، لا تضفي أي احترام للجيش الإسرائيلي".

انتقادات إسرائيلية داخلية للجاهزية الميدانية للجنود الإسرائيليين

وأشارت التقارير إلى وجود استياء داخل المؤسسة العسكرية من غياب الاحتياطات الاستخباراتية والتكتيكية التي كان يمكن أن تحول دون وقوع هذا الكمين، الذي أسفر عن مقتل 7 جنود بينهم ضابط، وفقًا لما بثته الجزيرة.

وتخشى القيادة العسكرية الإسرائيلية من أن تكرار مثل هذه العمليات قد يهز ثقة الجنود والجبهة الداخلية، ويمنح الفصائل الفلسطينية دفعة معنوية، خاصة مع توثيق العمليات ونشرها إعلاميًا.

سبعة قتلى إسرائيليين بينهم ضابط بعد عملية نوعية لكتائب القسام

وعرضت قناة الجزيرة مشاهد مصورة تُظهر لحظة تنفيذ كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، كمينًا نوعيًا استهدف ناقلتي جند تابعتين للجيش الإسرائيلي في منطقة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وبحسب ما بثته القناة، فإن الهجوم أسفر عن مقتل 7 جنود إسرائيليين، بينهم ضابط برتبة كبيرة، إضافة إلى إصابة عدد غير معروف من الجنود الآخرين، بعضهم في حالة حرجة.



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