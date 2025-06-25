زيلنيسكي: هنأت ترامب على تدمير القدرات النووية لطهران

كشف الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، موقفه من الضربة الأمريكية التي وجهت للمنشآت النووية الإيرانية.

زيلنسكي يهنئ ترامب بضرب إيران

وقال زيلينسكي: هنأت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قصف إيران، متابعًا: الولايات المتحدة نجحت في تدمير القدرات النووية الإيرانية.

ترامب: زيلينسكي يريد إنهاء الصراع

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن اجتماعه مع زيلينسكي كان وديا لأبعد الحدود، مشيرا إلى أن زيلينسكي يريد إنهاء الصراع وهذا ما أريده أيضا.



وأوضح الرئيس ترامب أن زيلينسكي يقود حربه بشجاعة وهي حرب صعبة.

وفي سياق آخر، شبه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الضربات العسكرية الأمريكية الأخيرة التي شنتها الولايات المتحدة على إيران بالهجمات النووية التي استهدفت مدينتي هيروشيما وناجازاكي خلال الحرب العالمية الثانية.

ترامب: ضربنا إيران مثل هيروشيما وناجازاكي



وقال ترامب في تصريحات إعلامية إن تلك الضربة أنهت الحرب، ولا أريد أن أستخدم مثال هيروشيما وناجازاكي لكن ذلك كان بالأساس نفس الشيء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.