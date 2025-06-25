مصلحة الضرائب تكشف أسباب تكريم عدد من الأندية الرياضية

أوضحت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن حرص المصلحة على تكريم عدد من المؤسسات والهيئات الرسمية خلال مؤتمر "شكرًا" منها تكريم عدد من الأندية الرياضية، جاء تقديرًا لدورهم الوطني ودعمهم الإيجابي لمبادرة التسهيلات الضريبية التي أطلقتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب لتشجيع الممولين على تسوية أوضاعهم الضريبية.

أسباب تكريم عددا من الأندية الرياضية

وأوضحت أن هذا التكريم جاء نتيجة للاستجابة السريعة من هذه الأندية لتخصيص أماكن داخل مقراتها، بالتعاون مع المصلحة، لتقديم خدمات التوعية حول المبادرة لأعضائها وروادها، مما ساهم في تعزيز الوعي الضريبي وتوسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة.

وشمل التكريم في المؤتمر كل من النادي الأهلي، نادي الزمالك،ونادي الصيد بالقاهرة، ونادي الترسانة، نادي سموحة، ونادي الصيد البحري بالإسكندرية، تقديرًا لتعاونهم المثمر وجهودهم المتميزة في دعم أهداف المصلحة.

وأشارت رئيس المصلحة إلى أن بعض الأندية المكرمة لم تتمكن من حضور المؤتمر واستلام شهادات التكريم، إلا أن المصلحة حريصة على تسليمها لهم في مقرات أنديتهم، تقديرًا لدورهم ومساهمتهم في إنجاح المبادرة.

واختتمت "عبدالعال" حديثها بتوجيه الشكر لكافة الشركاء من الجهات المختلفة على دعمهم المستمر لمبادرة التسهيلات الضريبية وكذلك مشروعات تطوير المنظومة الضريبية بشكل عام، مؤكدة استمرار المصلحة في تعزيز الشراكة المجتمعية لنشر الوعي وتحقيق العدالة الضريبية.

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