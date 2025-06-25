زغلول صيام يكتب: تكريم وزير المالية للأندية حلال ولا حرام؟ واشمعنا الترسانة والصيد البحري وسموحة؟!

في ظل الدور الذي نقوم به من كشف المتناقضات والسلبيات داخل المجتمع المصري، تفاجأت بأن السادة المسئولين يفعلون العكس، وبدلًا من الحساب، تجد التكريم، بحثًا عن الصورة في الإعلام ودغدغة مشاعر الجماهير.

خلال الأيام والساعات الماضية، فجّرنا قضية عقد اللاعب أحمد سيد مصطفى (زيزو) مع النادي الأهلي، وأكدنا أن العقد الذي وصل إلى اتحاد الكرة قيمته 20 مليون جنيه في أربعة مواسم، وهو ما يعني أن الموسم مقابل 5 ملايين جنيه، في الوقت الذي كانت قد وصلت فيه مفاوضات اللاعب مع ناديه السابق الزمالك إلى 100 مليون جنيه، ورفض، بحثًا عن قيمة أكبر، وربما تكون الـ5 ملايين أكبر من الـ100 مليون!!!

وأكدنا أن الموضوع ليس قاصرًا على زيزو أو النادي الأهلي، إنما هو سلوك عام في الأندية المصرية تلجأ إليه هربًا من سداد الرسوم المستحقة على العقد، والتي تذهب إلى خزينة الدولة.

فوجئت بأن السيد أحمد كجوك، وزير مالية مصر، في أحد المؤتمرات الخاصة بالضرائب، يمنح شهادات تكريم لعدد من الأندية الرياضية، واختص منها النادي الأهلي والترسانة وسموحة والصيد المصري بشهادات تقدير!!! ولماذا لا باقي الأندية؟

أحاول الاحتفاظ بهدوئي تمامًا وعدم الاندفاع. هي مصلحة الضرائب في عموم مصر، التي أرهقت الناس، اشتغلت جمهورًا وتكرم الأندية… وهل فحصت أعمال تلك الأندية؟

سيادة الوزير المحترم، حالات التهرب الضريبي في قطاع الرياضة مهولة وفظيعة، والسادة مأمورو الضرائب لا يتشطرون إلا على واحد فاتح ركن يسترزق منه.

سيادة الوزير، عقود أغلب أندية مصر ليست حقيقية، ويتم عمل عقود صورية للإفلات من دفع حقوق الدولة.

كلام كثير في هذا الملف، أتمنى أن يتم التحقيق فيما ننشره للصالح العام، إذا كانت الحكومة جادة في إصلاح هذا الأمر.

هل يُعقل، سيادة الوزير، أن يتقاضى لاعب 50 أو 60 مليون جنيه في السنة ولا يدفع حق الدولة؟!!

سيادة الوزير، هناك في الخارج لا فرق عندهم بين لاعب ومواطن، لأن الجميع سواسية أمام حق الدولة، ومنهم من يُسجن ويدفع "دم قلبه" للتصالح؟!

أتمنى أن تصل كلماتي إلى السيد أحمد كجوك، وزير مالية مصر، لربما ينصلح الحال بدلًا من حفلات التكريم التي فقدت معناها.

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