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خارج الحدود

أردوغان: دفعنا 1.4 مليار دولار لشراء طائرات F-35 وننتظر رد أمريكا

ترامب وأردوغان، فيتو
ترامب وأردوغان، فيتو

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال مؤتمر صحفي، إسرائيل إلى التراجع الفوري عن ممارساتها في قطاع غزة، متهمًا تل أبيب بوضع عراقيل متعمدة أمام دخول المساعدات الإنسانية.

وتابع “أردوغان” خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل بالعاصمة الهولندية: "نُدين بشدة ما تقوم به إسرائيل في غزة، وندعوها إلى وقف فوري لهذا السلوك".

 

أردوغان: لا صحة لادعاءات "تحويل ساحل غزة لملاهي

ونفى أردوغان بشكل قاطع مناقشة أي خطط لتحويل ساحل غزة إلى ملاهٍ ليلية أو مناطق قمار، وقال: "خلال لقائي مع ترامب، الذي استمر ساعة ونصف مساء أمس، لم يُطرح هذا الموضوع إطلاقًا، ولم يتم التطرق لأي مشاريع من هذا النوع".

 

 

أردوغان عن ملف الطائرات F-35: تركيا دفعت وتنتظر

وكشف أردوغان أن بلاده دفعت 1.4 مليار دولار ضمن برنامج طائرات F-35 الأمريكية، مشيرًا إلى وجود نوايا صادقة من الرئيس الأمريكي ترامب لحل الأزمة.

وأكد: "لم أتناول مع ترامب قضية صواريخ S-400 أو F-35، لكننا لمسنا نية إيجابية لإيجاد مخرج".

مفاوضات بشأن مقاتلات "يوروفايتر

وقال الرئيس التركي إن بلاده تجري مشاورات مع بريطانيا وألمانيا لشراء مقاتلات "يوروفايتر"، في إطار سعي أنقرة لتحديث أسطولها الجوي.

 

وتابع أردوغان: 10 أعوام فترة كافية لرفع دول النيتو نسبة إنفاقها العسكري إلى 5%

وفي سياق آخر، قال إن جميع الأعراق لدينا تتعايش معا ولكل منها الحقوق والواجبات ذاتها، وأقول لمواطنينا الكرد إنه لا مشكلات لنا معهم.

 

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أردوغان ترامب ساحل غزة غزة الرئيس الأمريكى إسرائيل تل أبيب

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