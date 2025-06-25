المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الأولى من حملة بشرة خير لدعم الأسر الأولى بالرعاية‎

فى إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وانطلاقًا من المسئولية المجتمعية للقوات المسلحة ودورها فى دعم المجتمع المدنى، نفذت المنطقة الجنوبية العسكرية المرحلة الأولى من حملة "بشرة خير" بالتعاون مع صندوق تحيا مصر وبمشاركة عدد من مؤسسات المجتمع المدنى وذلك لتقديم الدعم والمساندة للأسر الأولى بالرعاية بمحافظة أسيوط.

أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع

وألقى اللواء أ.ح/ أسامة سمير عبد اللطيف قائد المنطقة الجنوبية العسكرية كلمة أكد خلالها حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تعظيم المشاركة المجتمعية الفاعلة مع مختلف أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى لتوفير الحياة الكريمة لأبناء شعب مصر العظيم.

تنظيم معرض بالمجان

وتضمنت الحملة تنظيم معرض بالمجان يضم 100 ألف قطعة ملابس ومفروشات وأدوات منزلية ولعب أطفال , كما تم توزيع 20 طنا من اللحوم و10 آلاف كرتونة سلع غذائية على الأسر الأولى بالرعاية بالمناطق النائية للمساهمة فى تلبية المتطلبات الأساسية للمواطنين.

تنظيم قافلة طبية مجانية

كما تم تنظيم قافلة طبية مجانية لـ10 آلاف أسرة إشتملت على العديد من العيادات لتوفير الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة لعدد من التخصصات الطبية المختلفة وكذا صرف العلاج اللازم لهم بالمجان، وتوزيع عدد من الكراسى المتحركة لدعم أبناء مصر من ذوى الهمم، فضلًا عن توزيع كافة الأجهزة الكهربائية ومستلزمات المنزل لـ25 شابا وفتاة من المقبلين على الزواج بما يعزز من زيادة أواصر الترابط بين أبناء الشعب المصرى وقواته المسلحة.

حضر الفعاليات محافظ أسيوط وعدد من الشخصيات العامة بمحافظة أسيوط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.