الأربعاء 25 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الأولى من حملة بشرة خير لدعم الأسر الأولى بالرعاية‎

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

فى إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وانطلاقًا من المسئولية المجتمعية للقوات المسلحة ودورها فى دعم المجتمع المدنى، نفذت المنطقة الجنوبية العسكرية المرحلة الأولى من حملة "بشرة خير" بالتعاون مع صندوق تحيا مصر وبمشاركة عدد من مؤسسات المجتمع المدنى وذلك لتقديم الدعم والمساندة للأسر الأولى بالرعاية بمحافظة أسيوط.

أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع

وألقى اللواء أ.ح/ أسامة سمير عبد اللطيف قائد المنطقة الجنوبية العسكرية كلمة أكد خلالها حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تعظيم المشاركة المجتمعية الفاعلة مع مختلف أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى لتوفير الحياة الكريمة لأبناء شعب مصر العظيم.

تنظيم معرض بالمجان 

وتضمنت الحملة تنظيم معرض بالمجان يضم 100 ألف قطعة ملابس ومفروشات وأدوات منزلية ولعب أطفال , كما تم توزيع 20 طنا من اللحوم و10 آلاف كرتونة سلع غذائية على الأسر الأولى بالرعاية بالمناطق النائية للمساهمة فى تلبية المتطلبات الأساسية للمواطنين.

 

تنظيم قافلة طبية مجانية

كما تم تنظيم قافلة طبية مجانية لـ10 آلاف أسرة إشتملت على العديد من العيادات لتوفير الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة لعدد من التخصصات الطبية المختلفة وكذا صرف العلاج اللازم لهم بالمجان، وتوزيع عدد من الكراسى المتحركة لدعم أبناء مصر من ذوى الهمم، فضلًا عن توزيع كافة الأجهزة الكهربائية ومستلزمات المنزل لـ25 شابا وفتاة من المقبلين على الزواج بما يعزز من زيادة أواصر الترابط بين أبناء الشعب المصرى وقواته المسلحة.

 

حضر الفعاليات محافظ أسيوط وعدد من الشخصيات العامة بمحافظة أسيوط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التخصصات الطبية الاسر الاولي بالرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القيادة العامة للقوات المسلحة القيادة العامة المقبلين على الزواج المسئولية المجتمعية المنطقه الجنوبية العسكرية المشاركة المجتمعية

الأكثر قراءة

محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 78.89%

بقرار رئاسي، تفاصيل زيادة المعاشات من أول يوليو 2025

مدبولي يكشف موقف الحكومة بشأن الصيغة النهائية لقانون الإيجار القديم

قرار جديد من لجنة التظلمات في شكوى الزمالك ضد الأهلي وزيزو

بعد تألقه في مونديال الأندية، عرض خليجي ضخم لضم وسام أبو علي من الأهلي

سعر كيلو الأرز اليوم الأربعاء 25- 6- 2025 في الأسواق

أحمد القندوسي يعلن رحيله رسميا عن سيراميكا كليوباترا والانضمام لهذا النادي

الطلاب المصريون يكتسحون أوائل الثانوية العامة في الكويت بنسبة 100%

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء 25-6-2025 بالأسواق

سعر القصدير اليوم الأربعاء 25- 6- 2025 بالأسواق

سعر كيلو الأرز اليوم الأربعاء 25- 6- 2025 في الأسواق

سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء 25-6-2025

المزيد

انفوجراف

رسائل ترامب لـ إسرائيل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى الهجرة النبوية، وفاة أبي طالب وماذا قال عنه الرسول؟

تفسير حلم السمك المشوي في المنام وعلاقته بزوال الهموم والكرب

في ذكرى الهجرة النبوية، تاريخ السفر إلى الحبشة وأحداثها

المزيد
الجريدة الرسمية