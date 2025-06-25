انطلاق حملة التوعية بمبادرة نظافة محافظتنا في الدقهلية

انطلقت اليوم أولى فعاليات المبادرة في مختلف مراكز ومدن وقرى محافظة الدقهلية، بالتنسيق والتعاون بين الدكتورة هالة عبد الرزاق وكيل وزارة التضامن، ومحمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، من خلال الرائدات الريفيات والاجتماعيات، ومسئولي النظافة والبيئة في المراكز والمدن، للمرور على المواطنين في أماكن تواجدهم سواء في محال عملهم أو البيوت وحضانات الأطفال، وذلك لتوعية المواطنين بعدم إلقاء القمامة فى الشوارع والترع والمصارف وإلقائها فى الصناديق الخاصة بها وتبليغ الوحدة المحلية فى حالة عدم وجود الحاويات الخاصة بالقمامة.

توعية المواطنين بعدم إلقاء القمامة فى الشوارع والترع

تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بإطلاق حملات التوعية والتثقيف حول مبادرة "نظافة محافظتنا... أكيد مسئوليتنا" للتعريف والتوعية بالحفاظ على البيئة وعدم إلقاء القمامة في الشوارع والترع والمصارف، وإلقائها في أماكنها المخصصة حفاظا على الصحة العامة والبيئة والمظهر الحضاري، والحفاظ على الشارع العام.

القرى المستهدفة من فرق المبادرة

وتوجهت فرق المبادرة إلى عدد من القرى على مستوى المحافظة شملت، ديمشلت وكفر ابو ناصر والمحمودية مركز دكرنس، الحواوشة وسلكا وكوم الدربي ونقيطة وبرق العز وميت علي والبرامون، مركز المنصورة، درين وطنيخ وبهوت مركز نبروه، مدينة ميت سلسيل، ابو جلال ودنجواي والحطبة مركز شربين، طنبول الكبرى وميت غراب وديو الوسطى مركز السنبلاوين، ميت فارس والصلاحات بني عبيد، مدينة الكردي، كفر عوض، وقرموط البهو والديرس مركز أجا، كفر الغنامة، والترزي والجزائر والدرافيل حفير شهاب الدين وشرقية المعصرة والمستعمرة مركز بلقاس، النزل والبجلات والدراكسة مركز منية النصر، وغيرهم.

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