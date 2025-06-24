الجامعة البريطانية في مصر توقع بروتوكول تعاون لتنظيم المؤتمرات والمعارض

وقعت الجامعة البريطانية في مصر، برئاسة الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة، بروتوكول تعاون مع إحدى الشركات المختصة بتنظيم المؤتمرات والمعارض، بهدف بناء شراكة استراتيجية متكاملة تجمع بين التميز الأكاديمي والخبرة المهنية في مجالات التعليم الطبي، والبحث العلمي، وتنظيم الفعاليات العالمية المتخصصة، وذلك في مقر الجامعة بمدينة الشروق.

الجامعة البريطانية توقع بروتوكول تعاون لتنظيم المؤتمرات



وقع البروتوكول كل من الدكتور طارق عباس، نائب رئيس الجامعة البريطانية في مصر للقطاع الطبي، والسفير الدكتور عبدالسلام المدني سفير برلمان البحر الأبيض المتوسط في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، رئيس الشركة.

الجامعة البريطانية توقع بروتوكول تعاون لتنظيم المؤتمرات

جاء ذلك بحضور، الدكتورة فردوس رزق، القائم بأعمال عميد كلية طب الأسنان بالجامعة البريطانية، وطارق المدني الرئيس التنفيذي لشركة تنظيم المؤتمرات والمعارض و، وسارة المدني الرئيس التنفيذي، للشركة للإعلام، إلى جانب نخبة متميزة من قادة الكادر الطبي والصيدلي في الجامعة البريطانية.

الجامعة البريطانية توقع بروتوكول تعاون لتنظيم المؤتمرات

شراكة بحثية بين الجامعة البريطانية والجمعية المصرية لجراحي الأسنان

بدوره، أكد الدكتور طارق عباس، نائب رئيس الجامعة البريطانية في مصر للقطاع الطبي، عمق الشراكة العلمية والبحثية التي تجمع الجامعة البريطانية في مصر والجمعية المصرية لجراحي الأسنان بكل من التحالف العالمي لطب الأسنان (Global Scientific Dental Alliance) برئاسة الدكتور عبد السلام، وهي شراكة ممتدة منذ سنوات، ساهمت في ترسيخ دور الجامعة في دعم التميز الأكاديمي والبحثي على المستوى الدولي، لافتًا أن هذه الزيارة تعد تتويجًا لهذه المسيرة، التي تهدف لبناء مستقبل مشرق لأجيالنا القادمة.

الجامعة البريطانية توقع بروتوكول تعاون لتنظيم المؤتمرات

وأضاف الدكتور "طارق"، أن الجامعة البريطانية تعد أول جامعة في مصر وشمال أفريقيا تحصل على الاعتماد والجودة البريطانية (QAA) عام 2024، وذلك بالتزامن مع احتفال الجامعة بمرور عشرين عامًا على تأسيسها، كما أن إنجازات الجامعة تستمر في التحقق، حيث أعلنت حكومة المملكة المتحدة اختيار الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة، ضمن قائمة الشرف لملك انجلترا، ومنحه وسام الشرف الملكي البريطاني (MBE) تقديرًا لإسهاماته البارزة في تطوير التعليم في مصر والمملكة المتحدة، وهو ما يعكس القيمة العلمية الكبيرة التي يتمتع بها قادة الجامعة ومكانتها الرائدة.

الجامعة البريطانية توقع بروتوكول تعاون لتنظيم المؤتمرات

من جهته، أشاد السفير الدكتور عبد السلام المدني بأهمية هذا التعاون، مشيرًا إلى أن هذه المذكرة تفتح آفاقًا جديدة من الشراكات المثمرة التي تعكس الدور الريادي لدولة الإمارات ومؤسساتها الوطنية في دعم الجهود الصحية والتعليمية على مستوى الإقليم والعالم قائلًا: "نؤمن بأن بناء مجتمعات صحية ومستدامة يبدأ من تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، وأن التقدم العلمي هو أساس رقي الأمم والمجتمعات لذلك تعد هذه الشراكة نقطة تحوّل في ربط المعرفة بالتطبيق العملي، وخطوة جديدة في مسيرتنا نحو بناء منظومات تعليمية ومهنية متكاملة، يكون فيها المؤتمر أداة للتغيير، والمعرض بوابة للابتكار، والتعليم رحلة مستمرة تتجاوز جدران الجامعة.

وأضاف الدكتور "عبد السلام"، نحن نؤمن بأن مصر، بما تملكه من طاقات بشرية وعقول مبدعة ومؤسسات راسخة، هي شريك استراتيجي في صياغة مستقبل عربي أكثر إشراقًا، قائم على التكامل والابتكار واستثمار العقول.

وعقب انتهاء مراسم توقيع مذكرة التفاهم، قام الدكتور طارق عباس،الدكتور عبد السلام المدني والوفد المرافق له في جولة تفقدية شملت كلية ومستشفى طب الأسنان بالجامعة البريطانية، تحت إشراف الأستاذة الدكتورة فردوس رزق، القائم بأعمال عميد الكلية، حيث اطلع الوفد على أحدث الإمكانات والتجهيزات الطبية والتعليمية التي تمتلكها الكلية، بما يعكس التزام الجامعة بتوفير بيئة تعليمية وبحثية متطورة تدعم التميز الأكاديمي والرعاية الصحية المتقدمة.

وأشاد السفير عبد السلام المدني بالخدمة المجتمعية التي تقدمها قوافل الجامعة البريطانية في كافة محافظات جمهورية مصر العربية، كما وعد بدعم القوافل الطبية وجميع أنشطة الجامعة المجتمعية

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