الأربعاء 25 يونيو 2025
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محافظات

محافظ الأقصر يتابع خطة إعادة استخدام الأصول غير المستغلة (صور)

أثناء الجولة
أثناء الجولة

تفقد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، قطعتي أرض مجاورتين لمهبط كوبري المطار بمنطقة المنشأة العمارى، وذلك في إطار متابعته لفرص إعادة استخدام الأصول غير المستغلة.

جولة موسعة لمحافظ الأقصر 

وتبلغ مساحة القطعة الأولى فدانًا و2 قيراط، وهي أرض أملاك الدولة، بينما تبلغ مساحة القطعة الثانية فدانًا و10 قيراط أرض أملاك الدولة وتقعان بجوار الطريق السريع، وذلك لإعادة استخدامها فيما يعود بالنفع على أبناء المحافظة.

وخلال جولته، وجه محافظ الأقصر إدارة النظافة والتجميل بالمحافظة بإعداد تقرير يومي عن مستوى النظافة في جميع أحياء مدينة الأقصر، بما في ذلك الشوارع الداخلية والميادين الرئيسية وطريق الكورنيش، وذلك ضمن خطة الارتقاء بالمستوى الحضاري للمدينة.

رافق المحافظ في جولته اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، وهديّة ثابت مدير إدارة النظافة والتجميل، والمهندس عبد المسيح نبيل مدير إدارة التخطيط العمراني، ومحمد غزالي مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة، والمهندس محمود عبد الله مدير إدارة الأملاك.

 

 

 

 

 

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