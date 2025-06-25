الناتو: أمريكا وجهت ضربة قوية لإيران

أكد مارك روتة الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، أنه واثق جدًا من أن الولايات المتحدة وجهت ضربة قوية لإيران-وذلك في أول تعليق رسمي للحلف على العملية العسكرية الأمريكية التي استهدفت منشاَت نووية إيرانية حساسة.

رسالة دعم واضحة لواشنطن

وتعكس تصريحات حلف الناتو دعمًا صريحًا للخطوة الأمريكية وتؤكد على ما وصفه الحلف بحق الردع والدفاع ضد أي تهديد نووي محتمل.

في وقت سابق من اليوم الأربعاء، وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحذيرا إلى إيران من أنها ستواجه ضربة أمريكية جديدة إذا أعادت بناء برنامجها النووي.

ضربة أمريكية أخرى ضد إيران



وفي مؤتمر صحفي مشترك مع أمين عام حلف “الناتو” مارك روته في لاهاي، قال ترامب: “لو أعاد الإيرانيون البناء ستكون هناك ضربة أمريكية أخرى بالتأكيد، لكني لا أعتقد أنني أقلق بهذا الشأن. لقد انتهى الأمر لسنوات طويلة”.

وشدد على أن “كل شيء قد انهار ولا يمكن لأحد الدخول لرؤيته لانهياره التام. فلا يمكن دخول غرفة تحتوي على ملايين الأطنان من الصخور”، مضيفا: “عندما تتحدث إلى من صمموا هذه القنابل، ويفهمون ما يمكن أن تفعله، ومن نفذوا المهمة، ستدرك أن القنابل أصابت أهدافها بدقة تامة”.

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