خبير عالمي في جراحة الجلد بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة
يستضيف مجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة الدكتور الألماني فالك جورجيس بشارة، استشاري جراحات الجلد وأستاذ الأمراض الجلدية ورئيس وحدة جراحات الجلد بجامعة بوخوم الألمانية فى الفترة من 6 وحتى 11 يوليو المقبل.
وتستقبل اللجنة التحضيرية حاليًا الحالات التى ترغب فى العرض على الخبير يومى (الأحد – الثلاثاء) من كل أسبوع من الساعة (9 صباحًا حتى 12 ظهرًا) حتى يوم 1/7/2025.
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