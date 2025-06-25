الأربعاء 25 يونيو 2025
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أخبار مصر

انتهاء موسم عودة الحجاج بمطار القاهرة الدولي

عودة الحجاج بمطار
عودة الحجاج بمطار القاهرة الدولي

أنهت شركة ميناء القاهرة الجوي أعمال تشغيل موسم عودة الحجاج لهذا العام، ضمن خطة تشغيلية تهدف إلى تنظيم الحركة الجوية وتوفير تجربة سفر مريحة وآمنة لجميع الركاب.

ويأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني المصري، بضمان جاهزية المطارات المصرية وتقديم أفضل الخدمات للمسافرين.

وقد انتهى مطار القاهرة الدولي من استقبال الحجاج العائدين على متن رحلات مصر للطيران من صالة الرحلات الموسمية، ورحلات شركة الخطوط الجوية السعودية من مبنى الركاب رقم (2)، بالإضافة إلى رحلات شركات الطيران الخاصة من مبنى الركاب رقم (1).

وتم تطبيق الإجراءات التشغيلية بالتنسيق الكامل بين مختلف الجهات العاملة بالمطار، مع تشكيل غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة لمتابعة جداول الرحلات ومعالجة أي مستجدات بشكل فوري، بما يضمن الحفاظ على انتظام الحركة وتقديم خدمة ميسرة لجميع المسافرين.

وفي هذا السياق، أكد المهندس أيمن عرب، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، أن الهدف الأساسي هو الحفاظ على جاهزية العمليات على مدار العام، سواء في مواسم الذروة أو خارجها، وذلك لتقديم تجربة سفر مريحة ومتكاملة للمسافرين.

 وأضاف أن "موسم الحج يشكل اختبارًا فعليًا لقدرة المطارات على إدارة ذروة الحركة، ونتعامل معه بمنهجية ترتكز على التنسيق المسبق لضمان خدمة متميّزة ترتقي إلى المعايير العالمية."

من جانبه، أعرب المحاسب مجدي إسحق عازر، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، عن تقديره لجهود جميع العاملين بالشركة، مؤكدًا أن "التكامل بين مختلف الجهات العاملة في مطار القاهرة الدولي، وتطبيق الخطة التشغيلية الموضوعة، كانا العاملين الرئيسيين وراء تيسير رحلات عودة الحجاج دون أي تأخير أو عوائق".

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