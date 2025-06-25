المستشار أسامة يوسف شلبي رئيسا لمجلس الدولة (بروفايل)

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتعيين المستشار أسامة يوسف شلبي يوسف رئيسا لمجلس الدولة.



ولد المستشار أسامة يوسف شلبي في 23 أبريل 1956 وحصل على ليسانس الحقوق دور مايو عام 1977– جامعة القاهرة.

دبلوم الدراسات العليا في القانون العام دور مايو عام 1980 جامعة عين شمس.

دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص دور أكتوبر عام 1981 – جامعة القاهرة.

التــدرج الوظيفـــي للمستشار أسامة يوسف شلبي

عين في وظيفة معاون نيابة بالنيابة العامة اعتبارًا من 27/4/1978 وظل بها حتى عين في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة اعتبارًا من 29/11/1978 بقرار رئيس الجمهورية رقم 528 لسنة 1978، وتدرج في وظائفه القضائية حتى رُقي في وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة بقرار رئيس الجمهورية رقم 385 لسنة 2000.



الجهات التي عمل بها المستشار أسامة يوسف شلبي

عضوًا بإدارة الفتوى لوزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

مفوضً بإدارة الفتوى لوزارة المالية والتأمينات.

عضوًا بهيئة مفوضي الدولة لدى محكمة القضاء الإداري (الدائرة الأولى).

عضوًا بهيئة مفوضي الدولة لدى محكمة القضاء الإداري (الدائرة الخامسة).

عضوًا بالمحاكم التأديبية.

عضوًا بالمكتب الفني لرئيس مجلس الدولة بالإضافة لعمله.

عضوًا بالمكتب الفني للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.

رئيس الدائرة (السابعة) بهيئة مفوضي الدولة لدى المحكمة الإدارية العليا.

عضوًا بالدائرة (الأولى) بمحكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية.

رئيس الدائرة (الرابعة) بهيئة مفوضي الدولة لدى المحكمة الإدارية العليا.

عضوًا بالدائرة (الثامنة) بالمحكمة الإدارية العليا.

وكيل إدارة التفتيش الفني.

عضوًا بالأمانة العامة والمكتب الفني لرئيس مجلس الدولة وأمينًا عامًا مساعدًا لشئون فرعي المجلس بالإسكندرية والبحيرة.

وكيل قسم التشريع.

رئيس الدائرة (الثامنة) بالمحكمة الإدارية العليا.

رئيس الدائرة (السابعة) بالمحكمة الإدارية العليا

رئيس اللجنة الرابعة للفتوى بالإضافة.

رئيسًا لشئون المحاكم الإدارية والتأديبية – عضو المجلس الخاص اعتبارًا من 10/5/2025

انتدابــــات المستشار أسامة يوسف شلبي

وزارة الاقتصاد والتجارة من عام 1993 حتى 1995

وزارة الإسكان والمرافق عام 1996

مركز تنمية الصادرات المصرية عام 1988

هيئة المفوضين لدى المحكمة الدستورية العليا 1988

الإدارة القضائية بجهاز تصفية الحراسات 1992

وزارة التأمينات الاجتماعية من عام 1994 حتى عام 2012

شركة مصر للصوت والضوء عام 1999

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عام 2005 حتى عام 2012

وزارة الطيران المدني من عام 2021 حتى 2024

عضو الجمعيات العامة للشركات القابضة لمصر للطيران والملاحة الجوية التابعة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران الصادر بإعادة تشكيلها بقرارات رئيس مجلس الوزراء رقم 1686 لسنة 2020، بصفته المستشار القانوني لوزارة الطيران اعتبارًا من 1/1/2022 بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 79 لسنة 2022

إعـــــــارات المستشار أسامة يوسف شلبي

أعير للعمل بالقسم الاستشاري بإدارة الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء بدولة الكويت في الفترة 12/11/2011 حتى 27/5/2018

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