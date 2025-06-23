رئيس مجلس الدولة يوقع بروتوكول تعاون مع وزير التموين لتحصيل الرسوم القضائية

استقبل اليوم الاثنين المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، لتوقيع بروتوكول بشأن توفير خدمة الاستعلام بقاعدة بيانات السجل التجاري والمساعدة في البحث والتحري عن الشركات والأفراد المستحقة عليهم رسوم قضائية، وذلك بحضور المستشارين أعضاء المجلس الخاص والأمين العام وعدد من قضاة وقاضيات مجلس الدولة ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية وقيادات وزارة التموين والتجارة الداخلية، وذلك بمقر مجلس الدولة بقصر الأميرة فوقية بالدقي.

تحصيل حقوق الخزانة العامة من الرسوم القضائية

جاء ذلك في إطار التعاون بين مجلس الدولة وكافة أجهزة وجهات الدولة بما يضمن تحصيل حقوق الخزانة العامة من الرسوم القضائية.

وأكد رئيس مجلس الدولة على أهمية التكامل بين مجلس الدولة وكافة الوزارات والهيئات التابعة لرئاسة مجلس الوزراء بما يضمن حوكمة تحصيل المستحقات المالية لصالح الخزانة العامة.

وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن البروتوكول نتاج مجهود متواصل بين الوزارة ومجلس الدولة؛ بما يضمن أداء الخدمات الذكية لتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين ومنع التهرب من سداد مستحقات الدولة.

وأعرب رئيس مجلس الدولة عن شكره وتقديره لوزير التموين والتجارة الداخلية، مُتمنيًا دوام التعاون والتواصل بما يكفُل الخير لمصرنا الحبيبة.

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