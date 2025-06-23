الإثنين 23 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

رئيس مجلس الدولة يوقع بروتوكول تعاون مع وزير التموين لتحصيل الرسوم القضائية

توقيع بروتوكول تعاون
توقيع بروتوكول تعاون لتحصيل الرسوم القضائية، فيتو

استقبل اليوم الاثنين المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، لتوقيع بروتوكول بشأن توفير خدمة الاستعلام بقاعدة بيانات السجل التجاري والمساعدة في البحث والتحري عن الشركات والأفراد المستحقة عليهم رسوم قضائية، وذلك بحضور المستشارين أعضاء المجلس الخاص والأمين العام وعدد من قضاة وقاضيات مجلس الدولة ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية وقيادات وزارة التموين والتجارة الداخلية، وذلك بمقر مجلس الدولة بقصر الأميرة فوقية بالدقي.

تحصيل حقوق الخزانة العامة من الرسوم القضائية

جاء ذلك في إطار التعاون بين مجلس الدولة وكافة أجهزة وجهات الدولة بما يضمن تحصيل حقوق الخزانة العامة من الرسوم القضائية.

وأكد رئيس مجلس الدولة على أهمية التكامل بين مجلس الدولة وكافة الوزارات والهيئات التابعة لرئاسة مجلس الوزراء بما يضمن حوكمة تحصيل المستحقات المالية لصالح الخزانة العامة.

وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن البروتوكول نتاج مجهود متواصل بين الوزارة ومجلس الدولة؛ بما يضمن أداء الخدمات الذكية لتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين ومنع التهرب من سداد مستحقات الدولة.

وأعرب رئيس مجلس الدولة عن شكره وتقديره لوزير التموين والتجارة الداخلية، مُتمنيًا دوام التعاون والتواصل بما يكفُل الخير لمصرنا الحبيبة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مجلس الدولة المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية قصر الأميرة فوقية بالدقي بيانات السجل التجاري

مواد متعلقة

حكم قضائي من مجلس الدولة بشأن ضوابط إزالة الأبنية المخالفة

رئيس مجلس الدولة ومحافظ البحيرة يفتتحان مكتب التوثيق العقاري بمجمع المحاكم

الأكثر قراءة

انفراد.. الأرقام الحقيقية لعقد زيزو في الأهلي.. وجهات رقابية تطلب توضيحا

ظهر على وجهه الرعب، إيران تعدم الجاسوس الثالث "أمين مهدوي‌" لقيادته مجموعة إلكترونية لصالح الموساد

رسالة حاسمة من السيسي لرئيس وزراء اليونان عن دير سانت كاترين

خبير موارد مائية يكشف حقيقة تورط أمريكا في دعم وتمويل سد النهضة

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة الإسماعيلية

انهيار عقار في شبرا مصر وسيارات الإطفاء والإسعاف تهرع إلى المكان

الصور الأولي لانهيار عقار شبرا مصر، مسنود بعروق خشب وفيه ناس

رسميا فض دور الانعقاد الخامس والأخير لمجلس الشيوخ

خدمات

المزيد

47390 دولار سعر طن النحاس في الأسواق العالمية اليوم الإثنين

استقرار أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين 23 - 6 - 2025

سعر السكر اليوم الإثنين في الأسواق

سعر القصدير بالأسواق العالمية اليوم الإثنين 23-6-2025

المزيد

انفوجراف

نووي إيران.. بدأته أمريكا مع الشاه وأعلنت تدميره في "ضربة منتصف الليل".. 45 عامًا من الأزمات وتكلفة تجاوزت 500 مليار دولار (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى الهجرة، نبوءة ورقة بن نوفل حول الهجرة النبوية

متى كانت الهجرة النبوية، وما هو عدد أيامها؟

في ذكرى الهجرة النبوية، حصار شعب أبي طالب (مكانه ومدته)

المزيد
الجريدة الرسمية