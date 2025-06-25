إطلاق طابع بريدي احتفالًا باليوبيل الماسي للمجلس الأعلى للجامعات

أعلن الدكتور مصطفى رفعت، الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025، إطلاق طابع بريدي تذكاري بالتعاون مع الهيئة القومية للبريد المصري، في إطار الاحتفال باليوبيل الماسي لتأسيس المجلس الأعلى للجامعات.

وجاء إصدار هذا الطابع التذكاري بناءً على طلب أمانة المجلس في خطوة تعكس حرص المجلس على تخليد إنجازاته في دعم وتطوير منظومة التعليم العالي في مصر، وتعزيز الوعي بتاريخ المؤسسة العريق.

وقد أُنشئ المجلس الأعلى للجامعات بموجب المرسوم الملكي بالقانون رقم (496) لسنة 1950، بهدف التنسيق بين الجامعات المصرية في الشؤون التعليمية والأكاديمية. وتوالت مراحل التطوير التشريعي للمجلس.

حيث صدر القانون الجمهوري رقم (508) لسنة 1954، ثم قانون تنظيم الجامعات رقم (49) لسنة 1972، الذي نص على أن يتولى المجلس الأعلى للجامعات تخطيط السياسة العامة للتعليم الجامعي والبحث العلمي، والتنسيق بين الجامعات في مختلف أوجه أنشطتها.

وصرح الدكتور مصطفى رفعت بأن إطلاق الطابع البريدي التذكاري بمناسبة اليوبيل الماسي للمجلس الأعلى للجامعات، محطة مهمة لتوثيق مسيرة عريقة امتدت على مدار 75 عامًا من العمل المؤسسي الرصين في خدمة التعليم العالي بمصر.

وتابع: إن هذا الطابع لا يمثل مجرد رمز احتفالي، بل هو رسالة اعتزاز وإجلال لما حققه المجلس من تطور وإنجازات بفضل الرؤية الاستراتيجية للمجلس، من أجل تنسيق وتكامل الجهود الأكاديمية والبحثية.

كما توجه بخالص الشكر والتقدير للهيئة القومية للبريد على تعاونها المثمر وإسهامها في توثيق هذه المناسبة الوطنية المهمة، التي تجسد تقدير الدولة لمكانة التعليم الجامعي ودوره الحيوي في بناء الإنسان المصري.

ويأتي هذا الحدث في إطار الشراكة الاستراتيجية بين المجلس الأعلى للجامعات والمؤسسات الوطنية الكبرى، وفي مقدمتها الهيئة القومية للبريد، تقديرًا لدورها في توثيق الأحداث المهمة في مسيرة الدولة، وخاصة ما يتعلق بالتعليم العالي.

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