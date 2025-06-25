مستشار وزير التعليم العالي: تمكين الشباب بالمعرفة هو خط الدفاع الأول ضد المخدرات

شارك قطاع الأنشطة الطلابية بـ وزارة التعليم العالي ومعهد إعداد القادة، فى التنظيم والتنسيق فى الاحتفالية الوطنية الكبرى التي أقيمت بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، تحت شعار "الاستثمار في الوقاية"، وذلك بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لمجلس الوزراء، وبمشاركة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والشباب والرياضة، التضامن الاجتماعي.

فعاليات اليوم الوطني لمكافحة المخدرات

وجاءت مشاركة معهد إعداد القادة تنفيذًا لبروتوكول التعاون المبرم مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، والذي يهدف إلى ترسيخ مفاهيم الوقاية والتوعية من أخطار المخدرات داخل البيئة الجامعية، من خلال دمج الطلاب في أنشطة ومبادرات حقيقية تسهم في بناء الوعي المجتمعي.

تعاون بين مؤسسات الدولة للتصدي لظاهرة تعاطي المخدرات

حضر الفعالية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الذي ألقى كلمة عبّر خلالها عن تقديره للتعاون البناء بين مؤسسات الدولة في التصدي لظاهرة تعاطي المخدرات، مؤكدًا أن هذه الجهود تمثل نموذجًا فعّالًا لتكامل الأدوار بين الوزارات المعنية، منها التعليم العالي، والشباب والرياضة، والتضامن وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، مشددًا على أن هذه الشراكات تعكس إيمان الدولة العميق بأهمية الاستثمار في الوعي المجتمعي كأداة لحماية الأمن القومي.

فعاليات اليوم الوطني لمكافحة المخدرات

وأكد الوزير أن الشباب هم خط الدفاع الأول، ليس فقط في مواجهة ظاهرة المخدرات، بل في بناء مجتمع واعٍ ومحصّن ضد كافة التحديات الفكرية والسلوكية.

ووصف الشباب بأنهم ركيزة الأمن القومي الحقيقي للدولة، فهم القادرون على إحداث التغيير الإيجابي في مجتمعاتهم، إذا ما تم تمكينهم ودعمهم بالمعرفة والقدوة والمشاركة الفعالة في المبادرات الوطنية.

فعاليات اليوم الوطني لمكافحة المخدرات

الجهود المبذولة لخفض الطلب على المخدرات

كما ألقى الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لرئاسة مجلس الوزراء، كلمة استعرض فيها الجهود الوطنية المبذولة في مجال خفض الطلب على المخدرات، مؤكدًا أن المعركة ضد الإدمان لم تعد تقتصر على العلاج، بل تبدأ من التوعية والوقاية وبناء وعي مجتمعي شامل.

فعاليات اليوم الوطني لمكافحة المخدرات

وأوضح عثمان أن الصندوق يعمل وفق استراتيجية واضحة تستهدف خفض الطلب على المخدرات من خلال حملات توعوية ميدانية ومنصات رقمية مبتكرة، تصل برسائلها إلى كافة فئات المجتمع، خاصة الشباب والطلبة في البيئة الجامعية.

وأكد مدير الصندوق أن الفلسفة التي تقوم عليها برامج المكافحة تعتمد على تمكين الشباب لا تقييدهم، وفتح المجال أمامهم ليكونوا هم صوت التوعية، لا مجرد متلقين للرسائل. وأكد أن الدمج الإيجابي للطلاب في أنشطة رياضية، وثقافية، وتطوعية، يخلق بدائل واقعية تمنحهم شعورًا بالقيمة والانتماء، وهو خط الدفاع الأقوى ضد التعاطي والإدمان.

فعاليات اليوم الوطني لمكافحة المخدرات

وألقى الدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، كلمة نيابة عن وزير التعليم العالي، أكد فيها أن التعليم العالي شريك رئيسي في دعم استراتيجيات الدولة المصرية لمكافحة المخدرات ومحاربة الأفكار والسلوكيات غير السوية، مشيرًا إلى أن تمكين الشباب بالمعرفة والوعي يمثل خط الدفاع الأول لمكافحة هذه الظواهر.

وأضاف أن مشاركة طلاب الجامعات في مثل هذه الفعاليات تُسهم في إعداد أجيال قادرة على مواجهة التحديات المجتمعية بثقة ووعي، مشيدًا بالدور الحيوي لوزارة الشباب والرياضة، ووزارة التضامن الاجتماعى، وصندوق مكافحة الإدمان في تعزيز جهود الوقاية داخل الجامعات.

فعاليات اليوم الوطني لمكافحة المخدرات

وخلال كلمتها في الاحتفالية، أعربت ميرنا بو حبيب، الممثل الإقليمي للأمم المتحدة في مصر، عن تقديرها العميق لمستوى مشاركة الشباب المصري في فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، مؤكدة أن الشباب هم القوة الحقيقية لتعزيز الوعي المجتمعي ونشر السلوكيات الإيجابية والابتعاد عن الانحرافات الخطرة.

وأشارت إلى أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإدمان لن تُحقق أهدافها إلا من خلال تمكين الشباب، ودمجهم في أنشطة ميدانية فاعلة تُرسّخ مفاهيم الوقاية والتصدي للمخاطر، مشددة على أن مواجهة المخدرات تبدأ من حيث يتواجد الشباب، لأنهم عماد الأمة وصُنّاع المستقبل، ومن خلال مشاركتهم فى فعاليات ميدانية ومسابقات رياضية تعكس روح المشاركة والوعي.

فعاليات وأنشطة اليوم الوطني لمكافحة المخدرات

بدأت فعاليات المهرجان باستقبال الوفود الشبابية من الجامعات المصرية، والاتحاد العام بمراكز الشباب فى مصر، ثم توزيعهم على المسابقات الرياضية التي شملت كرة القدم، كرة اليد، والألعاب الإلكترونية والترفيهية. تلتها جولات تنافسية بين الفرق المشاركة في أجواء من الحماس والانضباط، ثم انطلاق البرنامج الرسمي للمهرجان.

وقدم فريق المشروع القومي للياقة البدنية عرضًا استعراضيًا، وعلى هامش الاحتفالية، نفذ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان عدد من الفعاليات بالتوازي عبر تقنية الفيديو كونفرانس، داخل 27 محافظة، منها اصطفاف لمتطوعي الصندوق من أغلب محافظات الجمهورية، وعدد من الأنشطة التوعوية والتثقيفية في مشهد يعكس وحدة الجهود الوطنية وتكاتف المؤسسات لمحاربة ظاهرة الإدمان.

كما تم عمل ورشة تفاعلية موسعة للوقوف على مدى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإدمان والتعاطى وتطبيقها.

كما شهدت الاحتفالية تكريم الفائزين في الأنشطة الرياضية، والتقاط صورة جماعية توثيقية للفرق المشاركة.

أسفرت المنافسات الرياضية عن فوز جامعة بنها بالمركز الأول في كرة القدم، فيما حصدت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا المركز الثاني. وفي منافسات كرة اليد، توجت جامعة عين شمس بالمركز الأول، تلتها جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا في المركز الثاني، لتؤكد الجامعة حضورها القوي في أكثر من لعبة.

أما في الألعاب الإلكترونية التابعة للاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية، فقد حقق الطالب يوسف هشام من جامعة عين شمس المركز الأول، وجاء الطالب مهند خالد من جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا في المركز الثاني، بينما حصل الطالب أنور مجدي من جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية على المركز الثالث.

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