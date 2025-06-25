قرار جمهوري بتعيين المستشار حسين مدكور رئيسا لهيئة قضايا الدولة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بتعيين المستشار حسين مدكور محمد عبد الفتاح، رئيسا لهيئة قضايا الدولة بداية من أول يوليو المقبل.

جاء ذلك بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون تنظيم هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963.



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