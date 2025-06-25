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رياضة

واقعة عنصرية داخل مونديال الأندية والفيفا يفتح تحقيقا

واقعة عنصرية داخل
واقعة عنصرية داخل مونديال الأندية

فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تحقيقا ضد الأرجنتيني جوستافو كابرال لاعب باتشوكا المكسيكي، بعد اتهامه بتوجيه إساءة عنصرية إلى الألماني أنتونيو روديجر مدافع ريال مدريد الإسباني، خلال مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العالم للأندية.

فيفا يحقق في واقعة عنصرية 

وأشارت وسائل إعلامية إلى أن روديجر أبلغ حكم المباراة التي انتهت بفوز ريال مدريد 3-1، البرازيلي رامون أباتي، بوجود إساءة عنصرية من اللاعب الذي دخل من مقاعد البدلاء، وذلك في الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

ونفّذ الحكم الإشارة الرسمية لبروتوكول الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) التي تُستخدم عند وجود إساءة عنصرية محتملة.

ونفى كابرال (39 عاما) الاتهامات بعد المباراة قائلا: كانت مشادة، اصطدمنا ببعضنا، وقال إنني ضربته بيدي، ثم وقعت مشادة كلامية، وقام الحكم بالإشارة إلى وجود إساءة عنصرية. في الأرجنتين نقول كافون دي مييردا (كلمة نابية تعني جبانا)، وكنت أقول له ذلك طوال الوقت.

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