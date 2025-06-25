حكم قضائي بتسليم سيارة مجهزة طبيا لمريض من ذوي الهمم

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بإلزام المجالس الطبية المتخصصة بالموافقة على منح شخص من ذوي الهمم امتلاك وقيادة سيارة مجهزة طبي، وألغت قرار الجهة الإدارية برفضها تسليمه جواب الموافقة.

ووضعت وزارة المالية، بالتعاون مع مصلحة الجمارك المصرية، مجموعة من البنود الجديدة لحوكمة استيراد سيارات المعاقين، والتي توقفت خلال الفترة الماضية نتيجة لتوقف نظام التسجيل المسبق.

تسليم سيارات ذوي الهمم بعد توقفها



واستعدت وزارة الصحة والسكان، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة المالية لوضع معايير جديدة تتعلق بضوابط استيراد السيارات الخاصة بالمعاقين ، بما في ذلك وقف استيراد السيارات لمدة 6 أشهر.



وتعمل الوزارات الثلاث على إدخال تعديلات على اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018، والذي ينظم حقوق ذوي الإعاقة في استيراد السيارات الخاصة بهم.



وتهدف هذه التعديلات إلى تحديث اللوائح بما يتماشى مع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2733 لسنة 2018، وضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال الاستيراد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.