النيابة الإدارية تكرم طالبات جامعة عين شمس لتنفيذ مشروع عن الحضارة المصرية 

قامت وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بالنيابة الإدارية برئاسة المستشارة بريهان محسن، اليوم الأربعاء، بتكريم مجموعة من طالبات كلية الآداب قسم الترجمة التخصصية باللغة الأسبانية جامعة القاهرة، المشاركات في تنفيذ مشروع التخرج تحت عنوان "حضارة بلا حواجز" بإشراف الدكتور محمود أنور -المدرس المساعد بقسم اللغة الإسبانية بكلية الألسن - جامعة عين شمس، والمحاضر بقسم الترجمة التخصصية باللغة الإسبانية بكلية الآداب - جامعة القاهرة، والذي يهدف إلى دعم دمج الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية وتمكينهم من التعرف على الحضارة المصرية بكل تفاصيلها.

دعم النيابة الإدارية للمبادرات الشبابية

وجاء ذلك من خلال دعم النيابة الإدارية للمبادرات الشبابية وذلك بإعداد دليل صوتي بثلاث لغات (العربية، الإنجليزية، الإسبانية) يصف أهم القطع الأثرية المعروضة في المتحف القومي للحضارة المصرية، وتحويل كتيبات المتحف لكتيبات مقروءة باستخدام طريقة "برايل" وإتاحتها باللغتين الإسبانية والإنجليزية.

وشمل التكريم الطالبات القائمات على تنفيذ المشروع وهن: ديانا أدهم الملواني، هنا عادل حنفي، مايان أحمد، ندى شريف، لارا عادل، فرح محمد، زينة تامر، فاطمة خالد.

وبحسب ما أكده المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية مدير مركز الإعلام والرصد، فأن المستشارة بريهان محسن - مديرة الوحدة، أهدت في ختام اللقاء الخريجات المكرمات والدكتور المشرف على المشروع شهادات تقدير، تكريمًا لما قدموه من جهد متميز.

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