الخميس 26 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

طلاب الثانوية العامة 2025 يؤدون اليوم امتحاني الفيزياء والتاريخ

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة 2025، فيتو

يؤدي طلاب الثانوية العامة اليوم الخميس الموافق 26/ 6/ 2025 (النظامين الجديد والقديم) امتحان الدور الأول في مادة الفيزياء لشعبة العلوم والرياضيات، ومادة التاريخ للشعبة الأدبية، ويؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية).

 

إحصائية امتحانات الثانوية العامة 2025

وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة العام الحالي نحو 45 ألفًا و522 طالبًا بالنظام القديم، وعدد المتقدمين بالنظام الحديث يبلغ 768 ألفًا و353 طالبًا، ويبلغ عدد اللجان 1973، بالإضافة إلى 9 لجان بالسجون، و6 لجان بالمستشفيات، و24 لجنة للطلاب المكفوفين، و17 لجنة لطلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، ويبلغ عدد الملاحظين 120232، وعدد اللجان الكلية 2029 لجنة بجميع أنحاء الجمهورية.

 

امتحانات الثانوية العامة 2025

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن المواد التي تخص طلاب النظام الجديد فقط وتضاف للمجموع هي: (اللغة الأجنبية الأولى - الرياضيات - الأحياء - الإحصاء)، وأن المواد التي تخص طلاب النظام الجديد ولا تضاف درجاتها للمجموع هي: اللغة الأجنبية الثانية، وأكدت أن المواد التي تخص طلاب النظام القديم وتضاف درجاتها للمجموع هي: (اللغة الأجنبية الأولى - اللغة الأجنبية الثانية - علم النفس والاجتماع - الفلسفة والمنطق - الأحياء - الجيولوجيا وعلوم البيئة - الرياضيات البحتة - الرياضيات التطبيقية)، وأن المواد التي تخص طلاب النظام القديم فقط ولا تضاف درجاتها للمجموع هي (الاقتصاد والإحصاء).

واستكمالًا للخدمات التي تحرص بوابة فيتو على تقديمها لطلاب الثانوية العامة 2025، ننشر عددًا من أسئلة مادة  الفيزياء والتاريخ وتوزيع الدرجات لطلاب (النظام الجديد/ القديم).

 

 مواصفات امتحان مادة التاريخ لطلاب الثانوية العامة 2025 

وبالنسبة لمادة التاريخ، يشمل الامتحان 46 سؤالًا، بينها 2 سؤال مقالي و44 اختيار من متعدد، بإجمالي 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

 

 مواصفات امتحان مادة الفيزياء لطلاب الثانوية العامة 2025 

وفيما يخص امتحان مادة الفيزياء، فيضم الامتحان 46 سؤالًا، تشمل 2 سؤال مقالي و44 اختيار من متعدد، بإجمالي 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

امتحانات الثانوية العامة 2025 الثانوية العامة 2025 مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا الثانوية العامة

الأكثر قراءة

مطاردة أمام كمباوند شهير بأكتوبر، مها الصغير وسائقها يحرران محضرا ضد أحمد السقا

مجددا، ويتكوف يحدد "خطوط إيران الحمراء" ويلمح بالقنبلة النووية

بيان رسمي من "سي آي إيه" بشأن الضربات الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية

فلومينينسي يطيح بـ صن داونز من كأس العالم للأندية

التأمينات تكشف موعد صرف المعاشات بالزيادة الجديدة ونسبتها

توابع زلزال مونديال الأندية، آخر قرار من الأهلي بشأن ديانج ويحيى عطية الله

تبدأ من 68 جنيها، أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025 (آخر تحديث)

جميعهم من أسرة واحدة، ارتفاع عدد ضحايا حادث المنيا إلى 4 وفيات ومصاب

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر النحاس اليوم

حالات تؤدي إلى وقف الدعم النقدي بالقانون

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء 25-6-2025 بالأسواق

سعر القصدير اليوم الأربعاء 25- 6- 2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

رسائل ترامب لـ إسرائيل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 26 – 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 26 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

عامر بن فهيرة ثالث ثلاثة خلال الهجرة النبوية

المزيد
الجريدة الرسمية