"جبران" يبحث مع وزير الداخلية الصربي خطة الربط الإلكتروني بين البلدين

استقبل وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، إيفيتسا داتشيتش نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية بجمهورية صربيا، والوفد المرافق

أسواق جديدة أمام الكوادر المصرية

بحث اللقاء تفعيل سُبل التعاون في كافة الملفات ذات الصلة بقضايا العمل وتنقل الأيدي العاملة، وفتح أسواق جديدة أمام الكوادر المصرية، داخل سوق العمل الصربي، تماشيًا مع الاتفاقيات ومذكرات التعاون التي شهد توقيعها – في يوليو الماضي - الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، خاصة في مجال العمل والتوظيف.

وأوضح الجانبان على عُمق العلاقات بين البلدين، حيث تعمل الحكومتان على ترجمة ذلك إلى مشروعات وشراكات ملموسة في مختلف القطاعات، وهو ما ظهر جليًا خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء د. مصطفي مدبولي، في القاهرة، مع نظيره الصربي، جورو ماتسوت،مطلع الشهر الجاري.

خطة الربط الإلكتروني

وناقش الوزير جبران مع الوزير الصربي تفعيل التواصل المشترك، لسرعة تنفيذ خطة الربط الالكتروني بين البلدين لتسهيل تنقل الأيدي العاملة، وضمان إستدامتها والحفاظ على حقوقها، والإلتزام بواجباتها، وأشار الوزير إلى جاهزية الدولة المصرية إلى تلبية إحتياجات سوق العمل الصربي بالكوادر الماهرة.

وشهد الاجتماع فيلم تسجيلي عن تطوير منظومة التدريب المهني ومدى التطور الذي تشهده مراكز التدريب في كل المحافظات، وإجراءات الفحص المهني وقياس مستوى المهارة وتوعية العمالة بحقوقها وواجباتها قبل السفر..



جدير بالذكر أن الوزير جبران كان قد إلتقى مع نظيرته الصربية ميليستا دجور جيفيتش ستامينكوفسكي وزيرة العمل والتوظيف والمحاربين القدماء والشؤون الاجتماعية لتفعيل التعاون والتنسيق في الملفات المُشتركة، وذلك خلال هذا الشهر،في زيارة لسيادة إلى صربيا،وزيارة لنظيرته الصربية إلى القاهرة..

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.