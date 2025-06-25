شروط تنسيق طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية بالجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025، يسعى الكثير من طلاب الشهادات العربية والأجنبية للالتحاق بالجامعات الحكومية المصرية، نظرا لتخصصاتها المميزة والكثيرة، لكن مكتب تنسيق القبول بالجامعات حدد مجموعة من القواعد والشروط لقبول هؤلاء الطلاب.

وتستعرض بوابة فيتو، خلال السطور القادمة، شروط قبول طلاب الشهادات المعادلة، وطريقة وخطوات التسجيل على موقع التنسيق الإلكتروني بالإضافة إلى المستندات المطلوبة.

تنسيق طلاب الشهادات المعادلة 2025

بدأ مكتب التنسيق في استقبال وصرف أوراق طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، من خلال المكتب الرئيسي بالقاهرة أو فروع مكتب التنسيق في الإسكندرية وأسيوط.

خطوات التسجيل على موقع التنسيق لطلاب الشهادات العربية والأجنبية

يقوم الطالب بالدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من هنـــــــــا.

يختار الطالب تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية.

يقوم الطالب بتسجيل بياناته الأساسية (الاسم، نوع الشهادة، رقم الهاتف المحمول).

بعدها ستصله رسالة نصية تحتوي على كود الدخول والرقم السري.

يستخدم الطالب كود الدخول والرقم السري في متابعة التسجيل والحصول على النتيجة.

يقوم الطالب بإدخال بيانات الدرجات كما وردت في الشهادة المعادلة.

يتم حساب المجموع الاعتباري للطالب تلقائيا.

يقوم الطالب بسداد رسوم دليل القبول والإجراءات إلكترونيًا من خلال بطاقة ائتمان أو دفع مسبق أو منافذ معتمدة).

لن يتم استكمال التسجيل بدون سداد الرسوم.

يتم تسجيل رغبات الطالب مع إمكانية التعديل حتى غلق باب التسجيل.

بعد انتهاء التسجيل، يجب طباعة استمارة الرغبات، كشف الدرجات، وتفاصيل البيانات الأساسية.

المستندات المطلوبة لتنسيق الشهادات المعادلة 2025

يجب على الطالب الحاصل على شهادة معادلة عربية أو أجنبية تسليم المستندات الأصلية الخاصة به وهي كالتالي:

الشهادة المعادلة الأصلية.

كشف الدرجات.

رقم الدخول وكلمة السر على موقع التنسيق.

وثيقة تثبت الإقامة الشرعية الفعلية في الدولة التي حصل منها على الشهادة، مثل (إقامة من السفارة أو المستشار الثقافي أو جواز سفر أو شهادة تحركات )



يتم تسليم الأوراق في المكتب الرئيسي للتنسيق أو أحد الفروع بحسب محل السكن.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الترشيح لطلاب الشهادات المعادلة

يمكن لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية الاستعلام عن نتيجة التنسيق والكلية التي تم الترشيح عليها من خلال اتباع عدة خطوات نسردها فيما يلي:

الدخول إلى موقع التنسيق من هنــــا.

إدخال كود الدخول والرقم السري الخاص بالطالب.

طباعة بطاقة الترشيح النهائية.

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