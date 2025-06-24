الثلاثاء 24 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

عرض مسرحية اليد السوداء على السامر (صور)

فريق مسرحية اليد
فريق مسرحية اليد السوداء

شهد مسرح السامر بالعجوزة، العرض المسرحي "اليد السوداء"، ضمن فعاليات المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية، في دورته السابعة والأربعين، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، ضمن برامج وأنشطة وزارة الثقافة.

عرض اليد السوداء 

"اليد السوداء" عرض لفرقة بورسعيد النوعية المسرحية "ابدأ حلمك"، تأليف ميشيل منير، وإخراج بيشوي عماد، وتدور أحداثه في إطار ملحمي خلال فترة الاحتلال الإنجليزي للبلاد، لتسليط الضوء على دور المقاومة الشعبية، والتأكيد على قدرة الإنسان على الدفاع عن أرضه وحريته.

فريق مسرحية اليد السوداء 

"اليد السوداء" تمثيل: أحمد آدم، حسني عكري، عبد الرحمن يسري، ياسمينا الزيات، أحمد سعد، مينا سمير، يحيى النبوي، أبانوب عادل، سوسنة عماد، مريم عبد المنعم، جايدا الجباس، محمد مجاهد، أحمد معطي، أحمد شحاتة، محمد هريسة، أحمد السعيد، محمد قناوى، أمينة العربي، ريم البنداري، ديكور محمد علي، تنفيذ ديكور مجدي نجم، إضاءة شادي عزت، ملابس وماكياج يوستينا نعيم، إعداد موسيقي محمد هريسة، تصميم استعراضات كريم مصطفى، وبمشاركة فرقة بورسعيد للفنون الشعبية بقيادة الفنان محمد أبو صالح، مساعد مخرج  محمد الكسار، عبد الرحمن خلاف، كيرلس ناجى، ومحمد رخا، ومخرج منفذ مينا سمير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مسرح السامر المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية الهيئة العامة لقصور الثقافة عرض اليد السوداء فريق مسرحية اليد السوداء

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الأقصر

المتهمة بدهس أسرة بالتجمع الخامس أمام النيابة: مستعدة لدفع الدية

آس الإسبانية: وداع مرير للأهلي من مونديال الأندية بعد مباراة مجنونة ضد بورتو

عقب الهجوم الإيراني على قاعدة العديد، رسالة قوية من السيسي لأمير قطر

الفلسطيني الذي دمر بورتو، سبورت الإسبانية: الهاتريك المثالي لوسام أبو علي لن ينسى

بعد الهجوم على قاعدة العديد، قطر تستدعي السفير الإيراني (صور)

استقرار أسعار السكر اليوم في الأسواق

الكرملين: كثيرون يريدون استغلال الوضع بالشرق الأوسط لإفساد العلاقات بين موسكو وطهران

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم 24 يونيو 2025

استقرار أسعار السكر اليوم في الأسواق

ضربة قوية للدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم

أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 24-6-2025

المزيد

انفوجراف

في ختام أعماله كشف حساب مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حدث قبل الهجرة النبوية.. مناظرة جعفر بن أبي طالب والنجاشي عن النبي

تفسير حلم سقوط البيت في المنام وعلاقته بالحصول على ميراث قريبا

ما فضل يوم عاشوراء وما الأحاديث غير الصحيحة بشأنه؟

المزيد
الجريدة الرسمية