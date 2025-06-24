عرض مسرحية اليد السوداء على السامر (صور)

شهد مسرح السامر بالعجوزة، العرض المسرحي "اليد السوداء"، ضمن فعاليات المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية، في دورته السابعة والأربعين، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، ضمن برامج وأنشطة وزارة الثقافة.

عرض اليد السوداء

"اليد السوداء" عرض لفرقة بورسعيد النوعية المسرحية "ابدأ حلمك"، تأليف ميشيل منير، وإخراج بيشوي عماد، وتدور أحداثه في إطار ملحمي خلال فترة الاحتلال الإنجليزي للبلاد، لتسليط الضوء على دور المقاومة الشعبية، والتأكيد على قدرة الإنسان على الدفاع عن أرضه وحريته.

فريق مسرحية اليد السوداء

"اليد السوداء" تمثيل: أحمد آدم، حسني عكري، عبد الرحمن يسري، ياسمينا الزيات، أحمد سعد، مينا سمير، يحيى النبوي، أبانوب عادل، سوسنة عماد، مريم عبد المنعم، جايدا الجباس، محمد مجاهد، أحمد معطي، أحمد شحاتة، محمد هريسة، أحمد السعيد، محمد قناوى، أمينة العربي، ريم البنداري، ديكور محمد علي، تنفيذ ديكور مجدي نجم، إضاءة شادي عزت، ملابس وماكياج يوستينا نعيم، إعداد موسيقي محمد هريسة، تصميم استعراضات كريم مصطفى، وبمشاركة فرقة بورسعيد للفنون الشعبية بقيادة الفنان محمد أبو صالح، مساعد مخرج محمد الكسار، عبد الرحمن خلاف، كيرلس ناجى، ومحمد رخا، ومخرج منفذ مينا سمير.

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