خطة النواب تناقش فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة

تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، مشروع القانون المقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٥/٢٠٢٤.

الجلسة العامة لمجلس النواب الأسبوع المقبل

ويأتى ذلك تمهيدا لمناقشة مشروع القانون بالجلسة العامة لمجلس النواب الأسبوع المقبل، وإقراره قبل نهاية العام المالي الحالي المقرر أن ينتهى في 30 يونيو 2025.

ومن المقرر أن يبدأ العمل بـ الموازنة العامة للدولة الجديدة عن العام المالي 2025 /2026، اعتبارا من 1 يوليو المقبل، بعد انقضاء السنة المالية الحالية في 30 من شهر يوينو الجاري.

موعد العمل بقانون الموازنة الجديدة

يأتي ذلك بعدما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا أمس الثلاثاء على 66 مشروع قانون مُقدم من الحكومة باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025 /2026، وربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 /2026.

مجلس النواب يوافق نهائيا على الموازنة العامة للدولة

كما وافق مجلس النواب، نهائيا على مشروع الموازنة العامة للهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2025 /2026، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025 /2026.

مجلس النواب يوافق على موازنته التفصيلية

ووافق البرلمان، على مشروع الموازنة التفصيلية لمجلس النواب عن العام المالي 2025/2026.

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