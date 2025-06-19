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طلاب القسم الأدبي بالثانوية الأزهرية عن امتحان النحو: في مستوى الطالب الدحيح (فيديو)

طلاب الثانوية الأزهرية
طلاب الثانوية الأزهرية
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عبر عدد من طلاب القسم الأدبي بالشهادة الثانوية الأزهرية عن آرائهم عقب أداء امتحان مادة النحو اليوم الخميس، مؤكدين أن الامتحان تضمن بعض النقاط الصعبة، لكنه في المجمل جاء في مستوى الطالب المجتهد رغم شكواهم من ضيق الوقت مقارنة بطبيعة الأسئلة.

وقال الطلاب في تصريحات لـ “فيتو” أمام لجنة معهد حلمية الزيتون بالقاهرة: "كان فيه كذا نقطة صعبة، بس في المجمل ما كانش صعب قوي، يعني 60% منه في متناول الطالب المجتهد، و20% للي مذاكر كويس جدًا، لكن الطالب العادي صعب يعدي فيه 25 درجة".

طلاب الأدبي بالأزهر بعد امتحان النحو: “الامتحان طويل وصعب في أجزاء.. بس في المجمل معقول”

وأشاروا إلى أن أسئلة الاختيار تضمنت نحو أربعة أسئلة متفاوتة في الصعوبة، وأضاف أحد الطلاب: "فيه حاجات كانت سهلة زي النعت والمعطوف، بس أسئلة الممنوع من الصرف كانت صعبة جدًا، ومع ذلك حاولت أحلها، لكن القطعة النصية كانت محتاجة تركيز أكتر ومش سهلة زي قطع الامتحانات اللي فاتت وبشكل عام الامتحان في مستوى الطالب الدحيح المذاكر أوي".

آراء طلاب الثانوية الأزهرية عن امتحان النحو 

وانتقد الطلاب قصر مدة الامتحان مقارنة بطبيعة المادة، إذ قال أحدهم: "إزاي نمتحن النحو في ساعتين بس، في حين إن امتحان الجغرافيا ثلاث ساعات، مع إن النحو أصعب وأطول وعايز تفكير وتركيز؟!".

 

وقال الطالب معز محمد: "الحمد لله أنا كنت كويس، الامتحان محتاج تدريب ومذاكرة كويسة، وطبيعي أي امتحان لازم يبقى فيه جزء صعب، بس الامتحان بشكل عام مش من بره المنهج، وكان في المتناول لو الواحد مستعد له كويس".

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