الأربعاء 25 يونيو 2025
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أخبار مصر

وزارة البترول تعلن ثمار المزايدة العالمية لشركة إيجاس

وزارة البترول،فيتو
وزارة البترول،فيتو
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قامت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" بإسناد عدد (6)  قطاعات جديدة على عدد من الشركات العالمية مما يساهم في تعظيم الاستثمارات فى مجالات البحث والاستكشاف، وهذا في إطار خطة واستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لجذب استثمارات جديدة في مجال البحث والاستكشاف ودعما للجهود الحالية لزيادة الإنتاج.

ضخ استثمارات جديدة بإجمالي 245 مليون دولار وحفر 13 بئرا استكشافيا

و من المتوقع أن يتم ضخ استثمارات جديدة حوالي 245 مليون دولار وحفر (13) بئر استكشافي جديد كحد أدنى خلال فترات البحث، وتشمل تلك القطاعات (4) قطاعات بحث جديدة بالبحر المتوسط كان قد تم طرحها فى سياق المزايدة العالمية لعام 2024 من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج، هذا بالإضافة إلى عدد (2) قطاع أرضي بدلتا النيل وشمال سيناء.

هذا وتم إسناد تلك القطاعات للشركات التالية:

 إسناد قطاعي شمال سيميان البحري وشمال غرب أتول البحري لتحالف شركتى "شيفرون ايجيبت  و "بي جي (شل)" ومن المخطط أن يتم حفر 2 بئر استكشافية بكل قطاع.

إسناد قطاع شمال رأس التين البحري لشركة "أيوك برودكشن (إيني)" ومن المخطط أن يتم حفر 3 أبار استكشافية بهذا القطاع.

إسناد قطاع شرق الاسكندرية البحري لشركة "كايرون إيجيبت" ومن المخطط أن يتم حفر 3 أبار استكشافية بهذا القطاع.

إسناد قطاع منطقة شمال طنطا الأرضية بدلتا النيل إلى شركة أي بي أر حيث من المخطط أن تقوم الشركة بحفر 2 بئر استكشافية.

 إسناد قطاع الفيروز الأرضية بشمال سيناء الي  شركة برينكو حيث من المخطط أن تقوم شركة برينكو بإجراء مسح سيزمى ثلاثى الأبعاد وحفر 1 بئر استكشافية.

واستكمالًا لطرح المزيد من الفرص الاستثمارية فإنه تتوافر حاليًا عدد من الفرص الاستثمارية المتنوعة المعروضة على بوابة مصر للاستكشاف والانتاج (EUG) والتي تشمل عدد من الحقول البحرية الغير منماه بالبحر المتوسط ومن المخطط أن يتم إغلاق التزايد على تلك المناطق في 2 يوليو 2025، وسيتم إعلان نتائج تلك الفرص فور إغلاق المزايدة واستلام العروض.

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