146 مليون دولار منحة من البنك الدولي لدعم الكهرباء بسوريا

أعلن البنك الدولي، في بيان اليوم الأربعاء، أن مجلس المدراء التنفيذيين للبنك قد وافق على منحة بقيمة 146 مليون دولار أمريكي من المؤسسة الدولية للتنمية (IDA) لمساعدة سوريا في استعادة إمدادات كهرباء موثوقة وبأسعار ميسورة ودعم التعافي الاقتصادي للبلاد.

تقديم المساعدة الفنية لدعم تطوير قطاع الكهرباء

وذكر البيان أن المشروع الطارئ للكهرباء في سوريا (Syria Emergency Electricity Project-SEEP) يهدف إلى إعادة تأهيل خطوط النقل والمحطات الفرعية للمحولات الكهربائية المتضررة، وتقديم المساعدة الفنية لدعم تطوير قطاع الكهرباء وبناء قدرات مؤسساته.

أدّت سنوات الصراع إلى شلل في الشبكة الوطنية للكهرباء في سوريا، مما أدى إلى خفض إمدادات الكهرباء لمدة ساعتين إلى أربع ساعات يوميًا وإلحاق الضرر بقطاعات حيوية مثل المياه، والرعاية الصحية، والأغذية الزراعية، والإسكان.

ويعاني قطاع الكهرباء منذ زمن من صعوبات في تلبية الطلب، خصوصًا خلال السنوات الخمس الماضية، مما أدى إلى انعدام الأمن الطاقي لشرائح واسعة من السكان والقطاعات الاقتصادية.

البنية التحتية لنقل وتوزيع الكهرباء في سوريا تعانى من قدر هائل من الخسائر

وتعاني البنية التحتية لنقل وتوزيع الكهرباء في سوريا من قدر هائل من الخسائر والهدر وتحتاج إلى الترميم والتحديث على وجه السرعة.

ففي العديد من المناطق، تم تدمير محطات فرعية رئيسية أو تركها في حالة متردية جدًا، مما أسهم في خسائر فنية كبيرة.

كما أدى النقص في الصيانة، وقطع الغيار، والاستثمارات إلى تفاقم هذا التدهور، مما جعل جزءًا كبيرًا من الشبكة الأساسية غير موثوق به وعرضه لانقطاعات متكررة.

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