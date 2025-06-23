بريطانيا تطالب رعاياها في قطر على البقاء حتى إشعار آخر

طلبت الحكومة البريطانية من مواطنيها المقيمين في قطر البقاء في أماكنهم وعدم التحرك، وذلك حتى إشعار آخر، وفقًا لما نقلته وكالة رويترز.

إجراء احترازي من بريطانيا تحسبًا لأي طارئ



ويأتي هذا التحذير في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، حيث تسعى لندن إلى ضمان سلامة رعاياها في دول الخليج تحسبًا لأي تطورات أمنية مفاجئة.

السفارة البريطانية تتابع الموقف



وأشارت مصادر دبلوماسية إلى أن السفارة البريطانية في الدوحة على تواصل مستمر مع الجالية البريطانية، لتقديم الإرشادات والتعليمات اللازمة بحسب تطورات الموقف.

ورفعت بريطانيا حالة التأهب في قواعدها العسكرية في الشرق الأوسط تحسبا لرد إيراني.

في وقت سابق، أفادت وكالة أسوشيتد برس أن شركة الخطوط الجوية البريطانية “British Airways” أعلنت إلغاء جميع رحلاتها المقررة اليوم من لندن إلى كل من الإمارات وقطر، وذلك في أعقاب الهجوم الأمريكي على منشآت نووية إيرانية.

أوضحت الشركة أن القرار يأتي ضمن إجراءات احترازية لحماية الركاب وأطقم الطائرات، وسط تصاعد المخاوف من تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة، لا سيما بعد الضربة الأمريكية المفاجئة التي استهدفت مواقع نووية إيرانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.