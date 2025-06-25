القضاء الأمريكي يمنع إدارة ترامب من حجب أموال السيارات الكهربائية

أصدر القضاء الأمريكي حكما يمنع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من حجب تمويل البنية التحتية لمحطات شحن السيارات الكهربائية عن 14 ولاية.

الحكومة تجاوزت سلطاتها الدستورية

ونقلت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية عن تانا لين قاضية في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الغربية من واشنطن قولها: "إن الحكومة تجاوزت سلطاتها الدستورية عندما رفضت صرف الأموال المرتبطة بقانون الاستثمار في البنية التحتية وفرص العمل، الذي أقر في عهد الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن".

وكانت المبادرة تهدف إلى معالجة ما يعرف بـ"قلق المدى" لدى سائقي السيارات الكهربائية، أي الشعور بعدم اليقين بشأن موقع محطة الشحن التالية وما إذا كانت بطارية السيارة تكفي للوصول إليها.

الكونجرس خصص 5 مليارات دولار لتمويل برنامج البنية التحتية

وأضافت القاضية لين في حكمها: إن "الكونجرس خصص 5 مليارات دولار لتمويل برنامج البنية التحتية الوطنية لمحطات شحن المركبات الكهربائية، بهدف نشر هذه المحطات بشكل استراتيجي وإنشاء شبكة مترابطة تضمن جمع البيانات وتيسير الوصول والموثوقية".

وأفادت "رويترز" في وقت سابق بأن وزارة النقل الأمريكية علقت البرنامج في فبراير الماضي وسحبت موافقتها على خطط الولايات بانتظار مراجعة داخلية.

سبعة أيام للطعن على الحكم

وأمام إدارة ترامب سبعة أيام للطعن على الحكم قبل دخوله حيز التنفيذ.

ولم يصدر البيت الأبيض تعليقا فوريا على طلب "ذا هيل" للتعليق على القرار.

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