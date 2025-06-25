تداول 49 ألف طن و752 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر اليوم الأربعاء أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 8 سفن وتم تداول 49000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 752 شاحنة و275 سيارة.

معدل تداول الحاويات

شملت حركة الواردات 6000 طن بضائع، 367 شاحنة و244 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 43000 طن بضائع، 385 شاحنة و31 سيارة.

يستعد ميناء سفاجا لاستقبال السفينتين امل وALcudia Express، بينما تغادر السفينة Densa Seal وعلى متنها 35 الف طن فوسفات متجهة إلى الهند، والسفينتين الحرية وBelagos Express، فيما استقبل الميناء أمس السفينتين عمان وBelagos Express وغادرت السفينة ALcudia Express.

وشهد ميناء نويبع تداول 1800 طن بضائع و104 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين وهى سينا وآيلة.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 3237 راكب.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.