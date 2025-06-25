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شاهد، لحظة إطلاق شاب النار على أهالي قرية ميت عساس بالغربية

لحظة إطلاق شاب النار
لحظة إطلاق شاب النار على أهالي قرية ميت عساس

حصلت "فيتو" على مقطع فيديو يوثق لحظة إطلاق شاب أعيرة نارية على عدد من أهالي قرية "ميت عساس" التابعة لدائرة مركز شرطة سمنود بمحافظة الغربية، في واقعة أثارت حالة من الذعر بين المواطنين.

ويُظهر الفيديو، الذي سجلته إحدى كاميرات المراقبة في أحد شوارع قرية ميت عساس، لحظات مثيرة لم تتجاوز 14 ثانية، حيث يظهر الشاب وهو يستقل دراجة نارية، ثم يتوقف فجأة ويشهر بندقية خرطوش كانت بحوزته، ويطلق النار بشكل عشوائي في الهواء، قبل أن يفر هاربًا.

 

وبحسب شهود عيان من أهالي القرية، فإن الواقعة بدأت بعد مشادة كلامية بين الشاب وعدد من الأهالي، الذين اعترضوا على قيادته المتهورة للدراجة البخارية بسرعة جنونية داخل الشوارع السكنية، ما دفعه للعودة لاحقًا حاملًا سلاحًا ناريًا والقيام بإطلاق أعيرة نارية في محاولة للترهيب.

وأكد الأهالي أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات بشرية، فيما طالبوا الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية بسرعة ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

وتكثف الأجهزة الأمنية بالغربية من جهودها لتحديد هوية الشاب وضبطه، خاصة بعد التوصل لمقطع الفيديو الذي يُعد دليلًا موثقًا على الواقعة.

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