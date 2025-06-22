الأحد 22 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

توقف قلبها أثناء العمل منذ عامين، جامعة طنطا تنعى الطبيبة “نشوة عاطف”

الدكتورة نشوة عاطف
الدكتورة نشوة عاطف بدوي

أعلنت كلية الطب بجامعة طنطا، اليوم، عن وفاة الدكتورة نشوة عاطف بدوي، المدرس المساعد بقسم التخدير والعناية المركزة بكلية الطب، وذلك بعد معاناة استمرت قرابة عامين، إثر إصابتها بتوقف مفاجئ في عضلة القلب أثناء عملها، دخلت على إثره في غيبوبة تامة حتى وافتها المنية.

تنفيذى الغربية يوافق على تخصيص أراضٍ لإقامة مدارس ومحطات صرف وحضانات ومنافذ بيع مخفضة

محافظ الغربية يعلن إنهاء تحديث المخططات الاستراتيجية لــ317 قرية

وتم تشييع جثمان الفقيدة بعد صلاة العشاء من مسجد العمري، ودفنها بمسقط رأسها في قرية إبيار التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية.

وسادت حالة من الحزن والأسى بين زملائها في مستشفيات جامعة طنطا، حيث أكد عدد من الأطباء أن الراحلة كانت مثالًا في الأخلاق الطيبة، والسمعة الحسنة، والتفاني في أداء واجبها المهني والإنساني.

 

ونعت كلية الطب بجامعة طنطا الفقيدة، مشيرة إلى ما كانت تتمتع به من محبة واحترام داخل الوسط الطبي، فيما امتلأت صفحات وجروبات الأطباء بعبارات النعي والدعاء للراحلة بالرحمة والمغفرة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

أخبار الحوادث اليوم: المشدد 10 سنوات لسائق "قطار طوخ" وتغريمه 9.5 مليون جنيه.. القبض على المتهمين بقتل طبيب شهير في طنطا. والتحقيق مع زوجة حسام حسن

تنفيذى الغربية يوافق على تخصيص أراضٍ لإقامة مدارس ومحطات صرف وحضانات ومنافذ بيع مخفضة

محافظ الغربية يعلن إنهاء تحديث المخططات الاستراتيجية لــ317 قرية

الفرحة تغمر منزل أمل عبد الغفار الثانية على محافظة الغربية بالشهادة الإعدادية (فيديو)

الأكثر قراءة

الثانوية العامة 2025، التعليم تكشف هوية ناشري امتحان اللغة العربية

حقيقة تسريب امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2025

ظهرت الآن على فيتو، نتيجة الشهادة الإعدادية في الشرقية 2025 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس

نقل معلومات عن مواقع حساسة إلى إسرائيل، إيران تعدم جاسوس الموساد الثاني مجيد مسيبي

الثانوية العامة 2025، جروبات الغش تزعم نشر أسئلة امتحان اللغة العربية والتعليم تحقق

نيويورك تايمز: البنتاجون يستعد لرد شبه مؤكد من إيران

ما سبب تهديد الله لقريش؟.. تعرف على رد الشيخ محمد سيد طنطاوي

آخر تطورات أسعار الذهب صباح اليوم الأحد، عيار 21 وصل لهذا المستوى

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الذهب صباح اليوم الأحد، عيار 21 وصل لهذا المستوى

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 22-6-2025 ببداية التعاملات

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض العنب والكانتلوب في سوق العبور

أسعار السمك اليوم، انخفاض البوري وارتفاع البلطي والسبيط في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

10 نصائح تساعد طالب الثانوية العامة في اختيار الكلية المناسبة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الديك الرومي في المنام وعلاقتها بتغير الحالة من الفقر إلى الغنى

ما سبب تهديد الله لقريش؟.. تعرف على رد الشيخ محمد سيد طنطاوي

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 22 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تطالب بتحقيق دولي في ضرب منشآتها النووية