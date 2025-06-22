توقف قلبها أثناء العمل منذ عامين، جامعة طنطا تنعى الطبيبة “نشوة عاطف”

أعلنت كلية الطب بجامعة طنطا، اليوم، عن وفاة الدكتورة نشوة عاطف بدوي، المدرس المساعد بقسم التخدير والعناية المركزة بكلية الطب، وذلك بعد معاناة استمرت قرابة عامين، إثر إصابتها بتوقف مفاجئ في عضلة القلب أثناء عملها، دخلت على إثره في غيبوبة تامة حتى وافتها المنية.

وتم تشييع جثمان الفقيدة بعد صلاة العشاء من مسجد العمري، ودفنها بمسقط رأسها في قرية إبيار التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية.

وسادت حالة من الحزن والأسى بين زملائها في مستشفيات جامعة طنطا، حيث أكد عدد من الأطباء أن الراحلة كانت مثالًا في الأخلاق الطيبة، والسمعة الحسنة، والتفاني في أداء واجبها المهني والإنساني.

ونعت كلية الطب بجامعة طنطا الفقيدة، مشيرة إلى ما كانت تتمتع به من محبة واحترام داخل الوسط الطبي، فيما امتلأت صفحات وجروبات الأطباء بعبارات النعي والدعاء للراحلة بالرحمة والمغفرة.

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