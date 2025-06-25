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ثقافة وفنون

راغب علامة يشعل حماس الجمهور برقصته على مسرح موازين (صور)

راغب علامة، فيتو
راغب علامة، فيتو

قدم الفنان اللبناني راغب علامة ، واحدة من أقوى حفلاته في مهرجان موازين المقام في المغرب، وشهد الحفل إقبالا كبيرا.

حفل راغب علامة في موازين 

وأشعل راغب علامة حماس الجمهور برقصته على المسرح مقدما عدد من أغانيه الشهيرة ومن بينهم نسيني الدنيا واللي باعنا وغيرهم. 

أغنية ترقصي لـ راغب علامة

وكان  راغب علامة طرح في وقت سابق أغنية ترقصي على موقع يوتيوب وهي من كلمات أحمد حسن راؤول ومن ألحان أحمد زعيم وتوزيع عمرو عبد الفتاح.

 

أغنية التقيل تقيل

ومؤخرًا طرح راغب علامة، أحدث أغانيه بعنوان"التقيل تقيل"، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، وتقوم ببطولة الكليب الممثلة والمخرجة اللبنانية زينة مكي.

 

 

وأغنية "التقيل تقيل" من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم، وتوزيع أحمد عادل، إخراج فرح علامة.

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حفل راغب علامة في موازين الفنان اللبناني راغب علامة راغب علامة الفن

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