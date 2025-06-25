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أخبار مصر

وزير البترول: جاهزون للصيف وسفن التغييز تدعم أمن الطاقة لمصر

البترول، فيتو
البترول، فيتو
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تابع المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، المراحل النهائية لأعمال تجهيز وتعديل سفينة التغييز "Energos Eskimo" بميناء العين السخنة، إيذانا لنقلها وربطها على رصيف ميناء سوميد بالسخنة لاستقبال شحنات الغاز المسال المستورد لإعادة تغييزه وضخه فى الشبكة القومية للغاز.

وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز أمن الطاقة وضمان استدامة واستقرار إمدادات الغاز الطبيعي للسوق المحلية، وفى ضوء المتابعة المستمرة لأعمال التجهيزات والتعديلات الفنية اللازمة لسفن تغييز الغاز لدخولها الخدمة وفقًا للبرامج الزمنية المخططة،

 

جاهزية قطاع البترول لمواجهة الطلب المتزايد علي الغاز 

وأكد الوزير خلال الجولة، أن هذه الزيارة تأتي في سياق المتابعة الميدانية المستمرة والتأكيد على جاهزية قطاع البترول لمواجهة الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي خلال فصل الصيف، مشيرًا إلى حرصه على التواجد بين العاملين على أرض الواقع للاطمئنان علي خطط وبرامج العمل والتعرف على أي تحديات قد تعوق تنفيذ هذه الخطط والعمل على مواجهتها بدعم كامل من الدولة، موجهًا التحية والتقدير لكافة العاملين فى هذه المشروعات التى تتطلب تضافر جهود الجميع للانتهاء منها لضمان تلبية احتياجات البلاد من الغاز الطبيعي خلال أشهر الصيف.

ومن جانبهم، أكد العاملون ان زيارة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مطلع هذا الأسبوع والزيارات المستمرة للمهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية بمثابة قوة دافعة لنا لإنجاز هذه المشروعات فى وقت قياسي وفق المعايير الدولية، وتعكس مدى اهمية هذه المشروعات بالنسبة للدولة والمواطن المصري، مؤكدين على حرصهم الدائم على اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية فى تنفيذ كافة الاعمال.

تأمين منظومة الطاقة الوطنية

وتابع الوزير خلال الجولة موقف تقدم الأعمال والبرامج الزمنية المحددة للانتهاء من هذه الاعمال التى تنفذها شركة بتروجت بالتعاون مع شركتى إنبى وجاسكو، وذلك تمهيدًا لاعتمادها من المؤسسات الدولية المعنية بمعايير الجودة العالمية فى هذا النشاط من صناعة الغاز قبل مراحل التشغيل.

واختتم الوزير جولته مؤكدًا أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو تأمين منظومة الطاقة الوطنية، وأن ما يتم تنفيذه اليوم هو ترجمة حقيقية لرؤية استراتيجية تضع أمن الطاقة كأولوية وطنية قصوى والجميع يعمل على تحقيقها.

رافق الوزير خلال الجولة،الدكتور خالد البدري وكيل الوزارة للمشروعات،  والمهندس وليد لطفي رئيس شركة بتروجت، والمهندس ياسر صلاح رئيس شركة جاسكو والمهندس اسامة السمنودى نائب رئيس شركة ايجاس للعمليات والشبكات.

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