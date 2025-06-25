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رياضة

مونديال الأندية، إنتر وريفر بليت مواجهة قوية على زعامة المجموعة الخامسة

إنتر ميلان
إنتر ميلان

كأس العالم للأندية، يلتقي فريق إنتر ميلان الإيطالي نظيره ريفر بليت الأرجنتيني، فجر غد الخميس، في مواجهة حاسمة ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويدخل الانتر وريفر بليت اللقاء متساويين في عدد النقاط، ولكل منهما أربع نقاط من مباراتين، إلا أن فارق الأهداف يمنح ريفر بليت الأفضلية المؤقتة في صدارة المجموعة.

مباراة إنتر ميلان وريفر بليت

وتقام مباراة الإنتر ضد ريفر بليت الأرجنتيني فى تمام الساعة الرابعة فجر الخميس 26 يونيو 2025،على ملعب "جيها فيلد" بمدينة كانساس، في مواجهة من العيار الثقيل في ختام دور المجموعات.

ويسعى الفريقان لحسم التأهل إلى الدور ثمن النهائي من مونديال الأندية دون الدخول في حسابات معقدة، إذ يكفي الفائز للعبور رسميًا إلى الدور المقبل، وفي حال انتهاء اللقاء بالتعادل، سيصعد الفريقان معًا، بشرط عدم فوز مونتيري المكسيكي على أوراوا الياباني بفارق كبير من الأهداف.


ويحتل مونتيري المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطتين، بعد تعادلين متتاليين، بينما يتذيل أوراوا الترتيب بلا نقاط، إثر خسارتين أمام إنتر ميلان وريفر بليت، وتبقى حظوظ الفريق المكسيكي قائمة من الناحية الحسابية، لكنها مرهونة بتحقيق فوز كبير وانتظار تعثر المنافسين.


وكانت قائمة إنتر ميلان لمواجهة ريفر بليت شهدت عودة ثلاثة من لاعبيه المصابين وهم دينزل دومفريس، ماركوس تورام، ودافيدي فراتيسي.

وافتقد الانتر دومفريس وفراتيسي في أول جولتين، بينما شارك تورام كبديل أمام مونتيري، قبل أن يتعرض لإصابة أبعدته عن مواجهة أوراوا.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية هذا العام للمرة الأولى بالنظام الموسع الذي يشمل 32 فريقًا، موزعين على 8 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 فرق.

 ويتأهل إلى الدور ثمن النهائي أول فريقين من كل مجموعة، حيث تُلعب المباريات بداية من هذا الدور بنظام خروج المغلوب، حتى النهائي المقرر يوم 13 يوليو المقبل على ملعب "ميتلايف" في نيوجيرسي.

مواجهات دور الـ16 من كأس العالم للأندية


متصدر المجموعة الأولى (بالميراس) ضد وصيف المجموعة الثانية (بوتافوجو).

متصدر المجموعة الثانية (باريس سان جيرمان) ضد وصيف المجموعة الأولى (إنتر ميامي).

متصدر المجموعة الثالثة (بنفيكا) ضد وصيف المجموعة الرابعة (تشيلسي).

متصدر المجموعة الرابعة (فلامينجو) ضد وصيف المجموعة الثالثة (بايرن ميونخ).

متصدر المجموعة الخامسة ضد وصيف المجموعة السادسة

متصدر المجموعة السادسة ضد وصيف المجموعة الخامسة.

متصدر المجموعة السابعة (يوفنتوس حتى الآن) ضد وصيف المجموعة الثامنة.

متصدر المجموعة الثامنة ضد وصيف المجموعة السابعة (مانشستر سيتي حتى الآن).

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