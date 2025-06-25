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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء في كأس العالم للأندية

الترجي التونسي، فيتو
الترجي التونسي، فيتو

يقام اليوم الأربعاء العديد من المباريات في كأس العالم للأندية التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

 

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء في كأس العالم للأندية 

الترجي التونسي ضد تشيلسي - الساعة 4 صباحًا - منصة دازن - ملعب لينكولن المالي (فلادلفيا).

لوس أنجلوس ضد فلامنجو - الساعة 4 صباحًا - منصة دازن - ملعب كامبينغ وورلد (فلوريدا).

بوروسيا دورتموند ضد أولسان هيونداي - الساعة 10 مساءً - منصة دازن - ملعب ملعب تي كيو إل.

ماميلودي صن داونز ضد فلومينينسي - الساعة 10 مساءً - منصة دازن - ملعب هارد روك (ميامي).

تُقام هذه المباريات ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في كأس العالم للأندية 2025.

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