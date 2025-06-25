يقام اليوم الأربعاء العديد من المباريات في كأس العالم للأندية التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء في كأس العالم للأندية

الترجي التونسي ضد تشيلسي - الساعة 4 صباحًا - منصة دازن - ملعب لينكولن المالي (فلادلفيا).

لوس أنجلوس ضد فلامنجو - الساعة 4 صباحًا - منصة دازن - ملعب كامبينغ وورلد (فلوريدا).

بوروسيا دورتموند ضد أولسان هيونداي - الساعة 10 مساءً - منصة دازن - ملعب ملعب تي كيو إل.

ماميلودي صن داونز ضد فلومينينسي - الساعة 10 مساءً - منصة دازن - ملعب هارد روك (ميامي).

تُقام هذه المباريات ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في كأس العالم للأندية 2025.

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