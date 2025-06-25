معدلات تنفيذ شقق مشروعات الإسكان الاجتماعي بالعبور الجديدة

كشف الدكتور المهندس أحمد إسماعيل جبر رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة عن معدلات تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي الجاري تنفيذها بالمدينة، وأشار إلى مشروع عمارات النزهة ضمن وحدات الإعلان العاشر بمنطقة 2600 فدان، حيث يضم المشروع 66 عمارة سكنية تشمل نحو 1,584 وحدة سكنية.

وتابع أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية للوحدات، للتأكد من جودة التنفيذ والالتزام بالمواصفات الفنية والمعايير المطلوبة، والمرحلة السادسة من مشروع الإسكان الاجتماعي والتي تضم عدد 125 عمارة سكنية بإجمالي نحو 3000 وحدة، حيث تابع الأعمال الإنشائية والتشطيبات الداخلية والخارجية، مؤكدًا على ضرورة سرعة الإنجاز مع الالتزام بمعايير الجودة.

وأشار إلى مشروع الإسكان الاجتماعي – المرحلة الخامسة بالحي 16 بالمدينة، والذي يضم 433 عمارة سكنية تحتوي على 10,392 وحدة سكنية. وشملت الجولة متابعة أعمال تنفيذ الخدمات بالحي إلى جانب متابعة أعمال الطرق والرصف واللاند سكيب، لضمان توفير بيئة عمرانية متكاملة للسكان المستفيدين من المشروع.

وأكد رئيس الجهاز خلال الجولة حرص الجهاز على الإسراع في معدلات التنفيذ، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة، مشددًا على ضرورة إزالة أي معوقات ميدانية قد تؤثر على سير العمل، لتحقيق مستهدفات الدولة في توفير وحدات سكنية مناسبة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين".

استقبل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كانازاوا يوكيو، الرئيس التنفيذي لشركة "تايتان كابيتال" اليابانية، المتخصصة في مجال الاستثمار العقاري، والوفد المرافق له، لبحث سبل التعاون فى مجال التطوير العقاري، وتوطين التكنولوجيا الحديثة فى مصر، وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة للشركات والمستثمرين اليابانيين فى مصر، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

واستهل وزير الإسكان، اللقاء، بالترحيب بكانازاوا يوكيو، والوفد المرافق له، مؤكدًا عمق ومتانة العلاقات بين مصر واليابان، واهتمام الدولة المصرية، ممثلة فى وزارة الإسكان، بتعزيز سبل التعاون المشترك مع جميع الشركات والمستثمرين اليابانيين، فى مجالات عمل الوزارة، وتقديم كل أوجه الدعم للمستثمرين والشركات اليابانية، بما يحقق مصلحة الطرفين.

وأكد وزير الإسكان حرص الوزارة على تعظيم الشراكة مع القطاع الخاص سواء المصري أو الأجنبي، معربا عن تطلعه للتعاون مع الشركة اليابانية، حيث أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة بين مشروعات عمرانية متكاملة، أو مشروعات خدمية، أو مشروعات سياحية وفندقية، يمكن تنفيذها بنظام الشراكة مع الشركة بالمدن الجديدة، لافتًا إلى أنه يتطلع أيضًا للتعاون فيما يخص توطين صناعة المهمات الخاصة بمشروعات المرافق والبنية التحتية وتحلية مياه البحر، حيث تولي الدولة المصرية اهتماما كبيرًا لهذا الملف، بالإضافة إلى أعمال الصيانة للمحطات الموجودة على مستوى الجمهورية ومشروعات البنية التحتية والمرافق.

وقال الوزير: فيما يخص محطات تحلية مياه البحر لدينا خطة استراتيجية لإنشاء عدد منها ومن الممكن أن يكون هناك تعاون مشترك في هذا الشأن والذي يعد فرصة واعدة نظرًا لحجم الطلبات في المناطق المقرر إنشاء هذه المحطات بها.

من جانبه تقدم كانازاوا يوكيو، بالشكر لوزير الإسكان على إتاحة هذه الفرصة للقاء، والتي تعكس حرص الحكومة المصرية على دعم المستثمرين والاستماع إليهم، مشيرًا إلى الطفرة غير المسبوقة في مجال التنمية العمرانية والبنية التحتية في مصر، وهو ما لمسه عن قرب من خلال ما يجري على أرض الواقع من تنفيذ لمشروعات عملاقة، ومدن جديدة ذكية، وشبكات طرق ومحاور حديثة، تُعد من بين الأفضل في المنطقة.

وأشاد السيد/ كانازاوا يوكيو، بما تقوم به وزارة الإسكان والذي يعد نموذجا ملهما لتخطيط عمراني متكامل يرتكز على رؤية واضحة للمستقبل، ويخلق بيئة جاذبة وآمنة للاستثمار، وهذا ما يجعله أكثر إيمانًا بالقدرة على التوسع وتعزيز شراكات مع الدولة المصرية في تنفيذ مشروعات جديدة تخدم المواطنين وتدعم الاقتصاد الوطني، لافتًا إلى أنه لاحظ بوضوح التحسن في مناخ الاستثمار، من حيث التيسيرات المقدمة والإجراءات المحفزة، إلى جانب وضوح الرؤية الحكومية ووجود إرادة سياسية قوية لجعل مصر مركزًا إقليميًا للاستثمار والتطوير العقاري.

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