متى كانت الهجرة النبوية، وما هو عدد أيامها؟

متى كانت الهجرة النبوية ؟ وعدد أيامها، وهل كانت الهجرة النبوية في شهر محرم، كلنا ربما سمع أو قرأ عن الهجرة النبوية إلا أن القليلين ربما يعرفون تفاصيل ما حدث فيها ومدتها، وخلال السطور التالية نستعرض معكم مفهوم الهجرة ونبوءة ورقة بن نوفل حول هجرة الرسول، وسنتحدث عن الهجرتين الأولى والثانية إلى أرض الحبشة، ثم نكشف بالتفصيل متى كانت الهجرة النبوية ؟ وعدد أيامها، فإلى التفاصيل.

متى كانت الهجرة النبوية ؟ وعدد أيامها

مفهوم الهجرة

يُقصد بالهجرة النبوية الشريفة: انتقال الرسول -صلى الله عليه وسلم- هو وأصحابه من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة؛ بسبب ما كانوا يلاقونه من عذاب واضطهاد من المشركين خاصّةً بعد وفاة عمه أبي طالب، وكان ذلك قبل فتح مكة المكرمة.

وعند وصوله -صلى الله عليه وسلم- إلى يثرب استقبله المهاجرون والأنصار بالفرح والسرور وأخذوا ينشدون الأناشيد ومنها نشيدة طلع البدر علينا المعروفة، وقد تم تغيير اسم يثرب إلى المدينة المنورة بعد هذه الهجرة؛ لأنّه -صلى الله عليه وسلم- قد أنارها بقدومه إليها. وكذلك فقد تمّ اعتماد الهجرة النبوية بدايةً للتقويم الهجري بأمر من الخليفة عمر بن الخطاب بعد استشارته للصحابة -رضوان الله عليهم-، ومن بعدها استمرّت هجرة المسلمين إلى المدينة المنوّرة، حيث نزلت الكثير من الآيات القرآنية التي تحث المسلمين على الهجرة حتى فتح مكة في العام الثامن للهجرة.

ورقة بن نوفل أول من تنبأ بهجرة الرسول

ويقص ما رآه على خديجة فتُطمئنه بأن الله لن يخزيه ثم تذهب به الى ورقة ابن نوفل الذي يطمئنها قائلا: هذا الناموس الذي كان يتنزل على موسى ياليتني كنت فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، فقال محمد متعجبا ” أو مخرجي هم؟ قال ورقة: نعم (أي هم مخرجوك)، لم يأت أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك هذا أنصرك نصرا مؤزرا ”هكذا كانت كلمة ورقة ابن نوفل حينما ذهب إليه النبي مع السيدة خديجة بنت خويلد ونبوءته حول هجرة الرسول.

مراحل الهجرة

بدأ دعوة قريش إلى دين الله لكنها لم تصدقه بل آذته هو وأصحابه فكان ينزل العذاب بأصحابه عقابا لهم لإيمانهم بالله وتوحيده. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع أنين الضعفاء، فكان له ألما موجعا، واشتكوا له وهو لا يملك ان يدفع عنهم، فأوصاهم بالصبر وبشرهم بالجنة.

وقد تجرأ عليه السفهاء، ويروي البخاري أنه بينما النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في حجر الكعبة الشريفة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فوضع ثوبه على عنقه فخنقه خنقا شديدا فأقبل ابو بكر رضي الله عنه حتى أخذ بمنكبيه ودفعه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وتلا قوله (أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب )غافر 29

بل إن ابا جهل أخذ عهدا امام قريش بأن يأخذ حجرا فيرضخ به رأس محمد عند صلاته في الكعبة حتى إذا دنا منه رجع منبهتا ممتقعا لونه مرعوبا قد يبست يداه على الحجر حتى قُذف الحجر من يده، وقام إليه رجال من قريش كانوا يترقبون مشهد تنفيذه ما وعد من قتل محمد، فقالوا: ما بك يا أبا الحكم، قال: قمت لأفعل ما قلته لكم البارحة، فلما دنوت منه عرض لي دونه فحل من الإبل، والله ما رأيت مثل هامته، ولا قصرته، ولا أنيابه لفحل قط، فَهَمَ أن يأكلني.

ولما زاد الاذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى ضاقت عليهم مكة، كانت الهجرة إلى أرض الحبشة عند الملك العادل (النجاشي) الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ( لو خرجتم إلى أرض الحبشة، فإن بها ملكا لا يُظلم عنده أحد، وهي أرض صدق حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه). فكانت هذه أول هجرة في الإسلام، وهي الهجرة الأولى إلى أرض الحبشة ثم كانت الهجرة الكبرى الى المدينة المنورة.

متى كانت الهجرة النبوية ؟ وعدد أيامها

متى كانت الهجرة النبوية ؟ وعدد أيامها

هاجر رسول الله ﷺ من مكة إلى المدينة في اليوم السابع والعشرين من صفر من السنة الثالثة عشر للبعثة، والذي يوافق اليوم الثالث عشر من الشهر التاسع من عام 622 ميلادية.

ورجح المباركفوري في الرحيق المختوم تبعا لما رواه ابن إسحاق أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج من بيته في ليلة الجمعة بتاريخ سبع وعشرين من صفر من السنة الرابعة عشر بعد البعثة الموافق: 13 /9/ 622م

وكمن في الغار ليلة الجمعة والسبت والأحد، وذكر أنه انطلق ليلة الإثنين إلى المدينة بتاريخ 1/ 3/ 14 من البعثة الموافق 16/ 9/ 622م وأنه وصل إلى قباء في يوم الأثنين 8/ 3/ 14 من البعثة الموافق 23 / 9 / 622 م ووصل المدينة يوم اثني عشر من ربيع الأول.

هل كانت الهجرة النبوية في شهر المحرم

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن الهجرة النبوية كانت في شهر ربيع الأول وليست في المحرم، مشيرة إلى أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- وصل إلى المدينة في شهر ربيع الأول، لكن جُعِل شهر المحرم بداية العام الهجري لأنه كان بداية العزم على الهجرة.



واستدلت الإفتاء في فتوى لها، بقول الحافظ ابن حجر في كتاب «فتح الباري" (7/ 268، ط. دار المعرفة): «وَإِنَّمَا أَخَّرُوهُ -أي التأريخ بالهجرة- مِنْ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ إِلَى الْمُحَرَّمِ لِأَنَّ ابْتِدَاءَ الْعَزْمِ عَلَى الْهِجْرَةِ كَانَ فِي الْمُحَرَّمِ؛ إِذِ الْبَيْعَةُ وَقَعَتْ فِي أَثْنَاءِ ذِي الْحِجَّةِ وَهِيَ مُقَدِّمَةُ الْهِجْرَةِ، فَكَانَ أَوَّلُ هِلَالٍ اسْتَهَلَّ بَعْدَ الْبَيْعَةِ وَالْعَزْمِ عَلَى الْهِجْرَةِ هِلَالُ الْمُحَرَّمِ، فَنَاسَبَ أَنْ يُجْعَلَ مُبْتَدَأً. وَهَذَا أَقْوَى مَا وَقَفْتُ عَلَيْهِ مِنْ مُنَاسَبَةِ الِابْتِدَاءِ بِالْمُحَرَّمِ».

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