مسلسل فات الميعاد الحلقة 10، بسمة في صدمة بعد استلام إنذار بالطاعة

تصاعدت أحداث مسلسل فات الميعاد الحلقة 10 لتُظهر حجم المأزق الذي تعيشه بسمة، بعد أن وجدت نفسها في أزمة قانونية خانقة بسبب إدعاء زوجها، مسعد، زورًا أمام المحكمة، أنه سلمها مقدم صداق.

حيث أقسم مسعد يمينًا حاسما باطلًا أمام القاضي لتأكيد مزاعمه، ما يضع بسمة في موقف حرج، إذ أصبحت مُلزمة بدفع هذا المبلغ إذا ما أرادت الحصول على الخلع.

تشعر بسمة بصدمة وخيبة أمل كبيرة، إذ لم تكن تتوقع أن يصل الأمر بزوجها إلى هذا الحد من التزوير والافتراء، خاصة وأن ما فعله كان بدافع الاحتفاظ بها قسرًا، لكن سلوكه هذا لم يزدها إلا إصرارًا على الرحيل، غير عابئة بما يتطلبه الأمر من تضحيات.

وفي محاولة لإيجاد حل، يقترح والد بسمة أن يقترض المال من شقيقه لتسديد مقدم الصداق المزعوم، لكن بسمة ترفض هذا الاقتراح رفضًا قاطعًا، وفي المقابل، تعرض شقيقتها فكرة بيع أثاث بسمة لتدبير المبلغ المطلوب، لا سيما وأن بسمة تمتلك “قائمة منقولات زوجية” تضمن لها حقوقها القانونية في هذا العفش.

يحاول محمود، والد بسمة، التدخل لحل النزاع وديًا، فيجري محاولات للحديث مع مسعد ووالدته، إلا أن كل الطرق تُقابل بتعنت ورفض شديد، وتُغلق الأبواب أمام أي تسوية سلمية.

وفي نهاية الحلقة، تتلقى بسمة مفاجأة صادمة جديدة، إذ يصلها إنذار رسمي على يد محضر من زوجها بالطاعة لتدخل بذلك في مرحلة قانونية أكثر تعقيدًا، وتصبح المواجهة أكثر احتدامًا.

وعلى هامش الحلقة، تمر سارة بموقف محرج أثناء تواجدها في النادي، فظهور مصطفى معها يثير فضول زميلاتها ويدفعهن إلى طرح العديد من الأسئلة المحرجة، ما يضعها في موقف غير مريح.

وتعبر سارة عن انزعاجها لاحقًا لمعتصم، الذي يستمع لها متفهمًا، وفي محاولة لإدماج مصطفى في حياة مستقرة، يصطحبه كل من سارة ومعتصم إلى إحدى دور الحضانة لتقديم أوراق التحاقه بها، غير أن إدارة الحضانة، وبعد أن علمت أن مصطفى “طفل مكفول”، بدأت في المطالبة بمزيد من الأوراق والإثباتات، ما أثار غضب سارة واستياء معتصم.

وفي لحظة توتر، عبر معتصم عن رفضه القاطع لإلحاق مصطفى بحضانة يديرها أشخاص يحملون هذا النوع من التفكير العقيم، ورفض استكمال إجراءات التقديم، إلا أن هذا الموقف لم يلقَ قبولًا من سارة، التي شعرت أن موقفه متسرع، فدخل الاثنان في مشادة كلامية حادة، تبادلا خلالها اللوم والاتهامات.

مواعيد عرض مسلسل فات الميعاد على Watch it

وتعرض حلقات مسلسل فات الميعاد من الجمعة إلى الثلاثاء في تمام الساعة 8 مساء عبر منصة Watch it.

وتعرض حلقات مسلسل فات الميعاد على قناة DMC في تمام الساعة 7:30 مساء من السبت إلى الأربعاء.

أبطال مسلسل فات الميعاد

مسلسل فات الميعاد بطولة عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم: أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمود البزاوي، محمد علي رزق، هاجر عفيفى، محمد أبو داود، أحمد صفوت، فدوي عابد، والمسلسل من تأليف عاطف ناشد وإخراج سعد هنداوي.

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