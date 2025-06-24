الخارجية الأمريكية تزعم: نعمل مع إسرائيل من أجل شرق أوسط أكثر أمنا وازدهارا

أعلنت تامي بروس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في مؤتمر صحفي، أن واشنطن تدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف إحدى الكنائس في العاصمة السورية دمشق، مؤكدة أن "استهداف أماكن العبادة أمر مرفوض تمامًا".

موقف ثابت من إيران النووية

وأضافت المتحدثة أن الرئيس دونالد ترامب كان صريحًا وواضحًا في موقفه بشأن منع إيران من امتلاك سلاح نووي، مشيرة إلى أن السياسة الأمريكية الحالية تواصل نفس الالتزام.

شراكة إقليمية من أجل الأمن

وأوضحت أن الولايات المتحدة تعمل مع شركائها في الشرق الأوسط، بما في ذلك إسرائيل ودول الخليج، لتحقيق الاستقرار الإقليمي وبناء منطقة أكثر أمنًا وازدهارًا.

لا إصابات في قاعدة العديد

وعن الهجوم الإيراني على قاعدة العديد الجوية في قطر، أكدت المتحدثة أن التقارير الأولية تفيد بعدم وجود إصابات بين الأمريكيين أو القطريين، مضيفة أن التحقيقات مستمرة لمتابعة تطورات الحادث.

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