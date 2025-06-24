مشهد المحكمة بـ"فات الميعاد" يثير الجدل و قانونيون: تفادوا الخطأ باليمين الحاسمة

أثار أحد مشاهد الحلقة العاشرة من مسلسل "فات الميعاد" الذى يقوم ببطولته النجمان أحمد مجدي وأسماء أبو اليزيد جدلًا عبر السوشيال ميديا، حيث احتوي المشهد على نظر دعوى داخل المحكمة رفعها "مسعد" أحمد مجدي على زوجته "بسمة" أسماء أبو اليزيد، بقيمة 100 ألف جنيه و30 جرام ذهب كمقدم صداق بعد رفع زوجته قضية خلع.



ولكن خلال الحلقة أنكرت بسمة أنها تلقت أى أموال من زوجها كمقدم صداق غير المكتوب في عقد الزواج وهو جنيه واحد، ولكن "مسعد" أحضر شهودا على كلامه وشهدوا زورا على بسمة.





ولجأت المحكمة لليمين الحاسمة بدون النظر لما هو مكتوب في عقد الزواج الموثق ما جعل المحكمة تحكم لصالح مسعد في هذه القضية.





قانونيون يوضحون حقيقة المشهد..



وتساءل بعض رواد السوشيال ميديا هل مقدم الصداق المثبت في عقد الزواج لا يعترف به، وهل اليمين الحاسمة تنفى ما أثبت في عقد الزواج.

وأكد إسلام صلاح المحامي بالاستئناف أن شهادة الشهود في مثل هذه القضية لا يعتد بها من الأساس، والأصح هو الأخذ بما وثق في عقد الزواج، سواء كان المبلغ قليل أو كثير، كي لا يستفيد المأذون كما جاء في المشهد.



وأضاف خلال المشهد أن المؤلف وكاست العمل استعانوا باليمين الحاسمة كي يخرجون من مأزق ما وضعوا فيه، لأنه بدون اليمين الحاسمة في هذا المشهد كان هناك خطأ قانوني كبير وهو بمثابة "قالوا للحرامي أحلف".





وأضاف الدكتور المحامي أحمد أبو الفضل أن المشهد صريح بدون أي أخطاء بعد وجود اليمين الحاسمة، مضيفًا في أوقات كثيرة لا يلجأ القاضي لها، لكن في الأمور المعقدة لا مانع منها كي ترتاح هيئة المحكمة في قرارها ضد ظلم أحد.





وأوضح المحامي طلعت الكرامي إن قامت الزوجة برفع قضية خلع علي زوجها من حقه أن يقوم برفع قضية رد مقدم الصداق، ولكن المثبوت في عقد الزواج فقط، وفي مثل هذه الأمور يأخذ بالعقد فقط، مثل إن رفعت الزوجة قضية تبديد منقولات، يتم مواصفتها بقائمة المنقولات الزوجية.



وأشار إلى أن صناع هذا العمل لجوأ لمثل اليمين الحاسمة كي يتفادون خطأ كان في انتظارهم.





أبطال مسلسل فات الميعاد

مسلسل فات الميعاد بطولة عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم: أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمود البزاوي، محمد علي رزق، هاجر عفيفى، محمد أبو داود، أحمد صفوت، فدوي عابد، والمسلسل من تأليف عاطف ناشد وإخراج سعد هنداوي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.