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خارج الحدود

بوتين يقر سداد مصر قرض مشروع محطة الضبعة النووية بالروبل

بوتين، فيتو
بوتين، فيتو

صادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ملحق الاتفاق المبرم مع القاهرة حول شروط سداد مصر قرض تمويل مشروع محطة الضبعة النووية التي تشيدها شركة "روساتوم" الروسية في مصر، بـ الروبل الروسي.

 

تمويل مشروع محطة الضبعة النووية 

ووفقا لشبكة «روسيا اليوم»، أبرم اتفاق منح القرض لمصر في 9 نوفمبر 2015، وفي 16 سبتمبر 2024 تم وفقا لنائب وزير المالية الروسي فلاديمير كوليتشيف تعديل الاتفاق، والانتقال إلى دفع القرض بالروبل.

وذكر أنه نظرا لصعوبة سداد القروض بالعملات غير المُواتية، تحوّل الطرفان إلى تسوية الديون بـ الروبل، ووقعا البروتوكول الحكومي اللازم في سبتمبر من العام الماضي.

 

سداد مصر قرض تمويل مشروع محطة الضبعة النووية بالروبل الروسي

وبحسب الشبكة الروسية، أكد كوليتشيف أن مصر سددت بالكامل الديون المستحقة عليها حتى بداية 2024، ويجري الآن سداد جميع أقساط القرض وفقا للجدول الزمني المعتمد.

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