وزير الخارجية: مشروع الضبعة النووي ركيزة أساسية لتنويع مصادر الطاقة

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، إنه ناقش مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية التطورات الخاصة بالملف النووي الإيراني.

الوضع في أوكرانيا والضمانات المكفولة للمفاعلات النووية

وأوضح خلال مؤتمر صحفى مع رافايل جروسى، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فى إحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة اليوم، إنه تم بحث الوضع في أوكرانيا والضمانات المكفولة للمفاعلات النووية.

وركز عبد العاطى على أن مشروع الضبعة النووي ركيزة أساسية لمصر لتنويع مصادر الطاقة، معربًا عن دعم مصر لمبادرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن التطبيقات النووية.

إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية

وشدد على أن موقف مصر ثابت بضرورة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية، منوهًا إلى أنه ناقش مع جروسى المفاوضات بين طهران وواشنطن حول الملف النووي الإيراني.

كما رحب وزير الخارجية بالدور العماني المتميز في المفاوضات بين طهران وواشنطن، مؤكداُ دعم مصر لتسوية سياسية وسلمية للملف النووي.

التصعيد العسكري لا يخدم أهداف الاستقرار بالمنطقة

وركز على أن التصعيد العسكري لا يخدم أهداف الاستقرار بالمنطقة، معلنًا رفض مصر نرفض أي تحريض على الخيار العسكري ونؤكد أهمية الحل السلمي.

وأعرب عن إستعداد مصر لدعم المسار السلمي بشأن الملف النووي، مطالبًا بالالتزام بمبادئ معاهدة عدم الانتشار النووي.

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