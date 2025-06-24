خبير: دمج فيركيم وأبو زعبل للأسمدة يحقق تكامل الشركات وزيادة الإنتاج والتصدير

قال أيمن الزيات خبير أسواق المال، إن فكرة الاندماج تؤدي إلى خلق كيان اقتصادى ضخم مما يعزز قدرة الشركة على المنافسة في الأسواق.

ووافقت الجمعية العمومية لشركة فيركيم مصر للاسمدة والكيماويات شركة دامجة مع شركة أبوزعبل للأسمدة والمواد الكيماوية شركهطة مدمجة وشركة أسوان للأسمدة شركة مندمجة، ورفع راس مال الشركة من 35 مليونا إلى 800 مليون والمصدر إلى 2 مليار جنيه.

وتلتزم الشركة الدامجة بنشر تقرير إفصاح بعد الاندماج به ملخص القيمة العادلة لسهم الشركة بعد الاندماج، مع فرض الالتزام على المساهمين الرئيسين بالاحتفاظ ب 51% من الاسهم المملوكة لهم وذلك حتى اعتماد القوائم المالية للسنة المالية التى يتم فيها تحقيق شرط الربحية مع توزيع رأس المال فيما بين المساهمين على أساس صافى حقوق الملكية للشركة الدامجة والشركات المدمجه وفقا القيمة السوقية للأصول.

أهداف الاندماج

واضاف ان الاندماج يحقق الاستخدام الأمثل للأصول وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية ، ويحقق الاندماج كفاءة أعلى في إدارة الشركة حيث يتم تحقيق وفرة في التكلفة والوقت وبالتالي تحقيق وفرة فى المصروفات الادارية والعمومية.

جذب مستثمرين جدد

وتابع: يعمل الاندماج على جذب مستثمرين جدد هيكل المساهمين وتوسيع قاعدة الملكية وسوف تقيد الشركة فى السوق الرئيسى للبورصة بدل من القيد في سوق الشركات المتوسطة والصغيرة.

ويعمل الاندماج على تحسين المركز المالى للشركة الدامجة. ويؤدى الاندماج إلى زيادة راس مال قطاع البتروكيماويات والأسمدة فى البورصه بعد دخول كيان اقتصادى كبير يعمل على جذب شريحة من المستثمرين الجدد.

وأعلنت شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات، عن إتمام عملية اندماج شركة أبو زعبل للأسمدة والمواد الكيماوية وشركة أسوان للأسمدة والصناعات الكيماوية في شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات.

وتنوي شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات إنشاء مصنع حامض فوسفوريك في الصعيد، وجارى إعداد الدراسات المالية والاستثمارية والاقتصادية للمشروع.

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