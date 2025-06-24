الثلاثاء 24 يونيو 2025
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سياسة

حزب الجبهة الوطنية يعلن تشكيل أمانة شئون المجالس البرلمانية برئاسة وهدان

حزب الجبهة الوطنية،
حزب الجبهة الوطنية، فيتو

أعلن حزب الجبهة الوطنية عن تشكيل أمانة شئون المجالس البرلمانية، برئاسة النائب سليمان وهدان، وذلك في إطار جهود الحزب لتعزيز التواصل المؤسسي مع مؤسسات الدولة التشريعية، ودعم العمل البرلماني من خلال رؤية وطنية ومتكاملة.

القيادات البرلمانية والوطنية

وضمت الأمانة مجموعة من القيادات البرلمانية والوطنية ذات الخبرات الواسعة، حيث شمل التشكيل:

الأمناء المساعدون:
• اللواء/ يس طاهر
• أحمد دياب
• طارق السيد
• أشرف الشبراوي
• أحمد العقاطي
• السيد رحمو
• محمد هشام

أعضاء الأمانة المركزية:
• رجب عبد القادر
• محمد السيوفي
• محمد عليوة
• محمد النمكي 
• محمد أبو الحسن
• محمد سلمي

الدور السياسي والبرلماني

ويأتي هذا التشكيل في إطار خطة الحزب لتعزيز دوره السياسي والبرلماني، والمشاركة بفعالية في دعم القضايا الوطنية، وتقديم حلول واقعية تتوافق مع تطلعات المواطنين، خاصة في ظل التحديات الراهنة التي تتطلب تضافر الجهود بين القوى السياسية ومؤسسات الدولة.

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