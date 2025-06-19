الجامعة البريطانية في مصر تستضيف اجتماع لجنة الدراسات البينية بالأعلى للجامعات

استضافت الجامعة البريطانية في مصر، اجتماع لجنة قطاع الدراسات البينية التابعة للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك بناءً على دعوة من الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية فى مصر، وفي إطار دعم الجامعة المستمر للتكامل الأكاديمي وتعزيز التعاون بين مؤسسات التعليم العالي.

اجتماع لجنة قطاع الدراسات البينية

عُقد الاجتماع برئاسة الدكتور عصام خميس، بكلية العلوم جامعة الإسكندرية ونائب وزير التعليم العالي الأسبق، وأمانة الدكتور محمد صالحين – الأستاذ بكلية الهندسة جامعة عين شمس وبعضوية نخبة من أساتذة الجامعات المصرية العريقة وبعض رجال الأعمال ورجال الصناعة في مصر، حيث ناقشوا عددًا من الموضوعات الجوهرية المتعلقة بإقرار ضوابط البرامج الدراسية البينية ومتعددة التخصصات، فضلًا عن التحقق من مدى تبعية اللوائح المقدمة من الجامعات المصرية وتبعيتها لمعايير ومؤشرات البرامج البينية.

وفي كلمته الافتتاحية، رحب الدكتور محمد إسماعيل عبده، مستشار أول رئيس الجامعة البريطانية وعضو اللجنة، بالحضور، ناقلًا تحيات الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة، ومؤكدًا حرص الجامعة على دعم الجهود الوطنية الهادفة لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأثنى الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية فى مصر، على أهمية انعقاد اجتماع اللجنة، مشيدًا بالمخرجات العلمية والتوصيات التي تصدر عنها، كما عبّر عن ترحيبه باستمرار استضافة اجتماعات اللجنة المستقبلية داخل حرم الجامعة البريطانية، تأكيدًا لدور الجامعة في دعم قضايا التعليم الوطني وتبنيها لمنهجيات التطوير والتكامل الأكاديمي.

وخلال الاجتماع، قدم الحضور التهنئة للدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية، بمناسبة منحه وسام عضوية الأمبراطورية البريطانية (MBE) ضمن قائمة الشرف الملكية لعام 2025، تقديرًا لإسهاماته البارزة في مجال التعليم العالي فى مصر وبريطانيا، معتبرين هذا التكريم تجسيدًا لمكانة الجامعة وتأثيرها الملموس محليًا ودوليًا ودليلًا على أن مصر تزخر بالعقول اللامعة والنوابغ القادرة على تحقيق إنجازات دولية في مجالات التعليم والبحث العلمي.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية مواصلة التعاون وتبادل الخبرات بين مؤسسات التعليم العالي في مصر، ودور لجان القطاع في صياغة رؤى مستقبلية طموحة تُسهم في بناء منظومة تعليمية متكاملة وحديثة.

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