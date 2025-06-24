"الأعلى للجامعات" يجري مقابلات المرشحين لرئاسة جامعة الغردقة
عقدت اللجنة المختصة بترشيح رؤساء الجامعات والمشكلة طبقًا للقرار الوزارى رقم (696) بتاريخ 13/4/2025، مقابلات المتقدمين لرئاسة جامعة الغردقة.
جاء ذلك برئاسة محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية، ووزير الصحة والسكان الأسبق، وعضوية كل من: أشرف محمود حاتم - وزير الصحة والسكان الأسبق، وهاله حلمى السعيد - مستشار رئيس الجمهورية،وزير التخطيط والتنمية الإقتصادية سابقا، وأحمد زكى بدر- وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الأسبق، ووزير التنمية المحلية الأسبق، وهانی محفوظ هلال - وزير التعليم العالى الأسبق.
وقد بدأت اللجنة مقابلات المتقدمين لرئاسة جامعة الغردقة أمس الأثنين الموافق، وذلك بحضور مرشحى الجامعة لعضوية اللجنة: عباس محمد محمد منصور - رئيس جامعة جنوب الوادى السابق، ويوسف أحمد غرباوى منصور - رئيس جامعة جنوب الوادى الأسبق.
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