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أخبار مصر

"الأعلى للجامعات" يجري مقابلات المرشحين لرئاسة جامعة الغردقة

المجلس الأعلى للجامعات،
المجلس الأعلى للجامعات، فيتو

عقدت اللجنة المختصة بترشيح  رؤساء الجامعات والمشكلة طبقًا للقرار الوزارى رقم (696) بتاريخ 13/4/2025، مقابلات المتقدمين لرئاسة جامعة الغردقة.

جاء ذلك برئاسة محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية، ووزير الصحة والسكان الأسبق، وعضوية كل من: أشرف محمود حاتم - وزير الصحة والسكان الأسبق، وهاله حلمى السعيد - مستشار رئيس الجمهورية،وزير التخطيط والتنمية الإقتصادية سابقا، وأحمد زكى بدر- وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الأسبق، ووزير التنمية المحلية الأسبق، وهانی محفوظ هلال - وزير التعليم العالى الأسبق.

وقد بدأت اللجنة مقابلات المتقدمين لرئاسة جامعة الغردقة أمس الأثنين الموافق، وذلك بحضور مرشحى الجامعة لعضوية اللجنة: عباس محمد محمد منصور - رئيس جامعة جنوب الوادى السابق، ويوسف أحمد غرباوى منصور - رئيس جامعة جنوب الوادى الأسبق.

 

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