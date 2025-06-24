الثلاثاء 24 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الفريق أحمد خليفة يلتقي رئيس أركان القوات البرية بالجيش الليبي

القوات المسلحة المصرية،
القوات المسلحة المصرية، فيتو
ads

التقى الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق الركن صدام خليفة حفتر رئيس أركان القوات البرية بالجيش الليبى والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليًا، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.

تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز آفاق التعاون بين القوات المسلحة لكلا البلدين فى مختلف المجالات العسكرية والأمنية.

 

الشعب الليبى الشقيق والقوات المسلحة الليبية

وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة على عمق الروابط التاريخية التى تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، مشيرًا إلى حرص مصر والقوات المسلحة على دعم الشعب الليبى الشقيق والقوات المسلحة الليبية، مؤكدًا على ضرورة تنسيق الرؤى وتضافر الجهود المشتركة نحو تأمين الحدود والحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية والبحث عن كافة الأطر والآليات التى تحقق السيطرة على الأوضاع الأمنية فى كافة الأراضى الليبية.

من جانبه أعرب رئيس أركان القوات البرية بالجيش الليبى عن عمق العلاقات التى تجمع مصر وليبيا، مشيدًا بسعى مصر الدائم لإرساء دعائم الأمن والاستقرار فى المنطقة، متطلعًا لتحقيق المزيد من أواصر التعاون بين القوات المسلحة الليبية والمصرية.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والليبية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

العسكرية والأمنية القوات المسلحة الليبية القوات المسلحة المصرية المسلحة المصرية قادة القوات المسلحة عزفت الموسيقات العسكرية المجالات العسكرية القوات المسلحة

الأكثر قراءة

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية في سوهاج

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الأقصر

أعمال خرسانية بالسد الإثيوبي تثير القلق.. والخبراء: خطأ تصميم وتصدع كشفته الأقمار الصناعية

رسالة صادمة من العاملين بماسبيرو للمسلماني.. ما القصة؟

محافظ سوهاج يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 64.39%

عقب الهجوم الإيراني على قاعدة العديد، رسالة قوية من السيسي لأمير قطر

تراجع كبير فى أسعار الذهب تزامنًا مع وقف الحرب الإيرانية الإسرائيلية

تفسير رؤية تنظيف الأسنان في المنام وعلاقته بالتخلص من العادات السيئة

خدمات

المزيد

تراجع كبير فى أسعار الذهب تزامنًا مع وقف الحرب الإيرانية الإسرائيلية

آخر تطورات سعر النحاس اليوم

أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم 24 يونيو 2025

المزيد

انفوجراف

بعدما طاله القصف الإسرائيلي.. معلومات عن سجن إيفين سيئ السمعة في إيران (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل التهنئة بالعام الهجري الجديد بدعة؟، دار الإفتاء تحسم الجدل

تفسير رؤية تنظيف الأسنان في المنام وعلاقته بالتخلص من العادات السيئة

تفسير رؤية القرد في المنام وعلاقتها بالمرض والإفلاس

المزيد
الجريدة الرسمية