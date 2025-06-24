الفريق أحمد خليفة يلتقي رئيس أركان القوات البرية بالجيش الليبي

التقى الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق الركن صدام خليفة حفتر رئيس أركان القوات البرية بالجيش الليبى والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليًا، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.

تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز آفاق التعاون بين القوات المسلحة لكلا البلدين فى مختلف المجالات العسكرية والأمنية.

الشعب الليبى الشقيق والقوات المسلحة الليبية

وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة على عمق الروابط التاريخية التى تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، مشيرًا إلى حرص مصر والقوات المسلحة على دعم الشعب الليبى الشقيق والقوات المسلحة الليبية، مؤكدًا على ضرورة تنسيق الرؤى وتضافر الجهود المشتركة نحو تأمين الحدود والحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية والبحث عن كافة الأطر والآليات التى تحقق السيطرة على الأوضاع الأمنية فى كافة الأراضى الليبية.

من جانبه أعرب رئيس أركان القوات البرية بالجيش الليبى عن عمق العلاقات التى تجمع مصر وليبيا، مشيدًا بسعى مصر الدائم لإرساء دعائم الأمن والاستقرار فى المنطقة، متطلعًا لتحقيق المزيد من أواصر التعاون بين القوات المسلحة الليبية والمصرية.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والليبية.

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