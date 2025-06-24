رويترز نقلا عن مسؤول أمريكي: ترامب أبلغ أمير قطر بأن إسرائيل وافقت على وقف الحرب وطلب منه المساعدة لإقناع إيران

أفادت وكالة رويترز نقلًا عن مسؤول أمريكي، بأن ترامب أبلغ أمير قطر بأن إسرائيل وافقت على وقف الحرب وطلب منه المساعدة لإقناع إيران.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، الاتفاق على وقف كامل لإطلاق النار بين إسرائيل وإيران.

وقال ترامب في منشور على حسابه في "تروث سوشيال": "بعد مرور 24 ساعة تكون النهاية الرسمية للحرب بين إسرائيل وإيران".

ووفق ترامب فإن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران "يبدأ رسميًّا الساعة 4 من فجر الثلاثاء بتوقيت غرينتش".

وتابع الرئيس الأمريكي قائلًا: "منعنا حربًا كانت ستمتد سنوات".

وشدد على أن "الحرب بين إيران وإسرائيل كانت ستؤدي إلى دمار المنطقة لو استمرت. أود أن أهنئ البلدين، إسرائيل وإيران، على امتلاكهما للقدرة والشجاعة والذكاء لإنهاء ما ينبغي أن تسمى حرب الاثني عشر يومًا".



واختتم ترامب منشوره قائلًا: "بارك الله إسرائيل وإيران والشرق الأوسط".

ومن جانبه، أفاد مسؤول إيراني رفيع لشبكة "سي إن إن" بأن إيران لم تتلق أي عرض لوقف إطلاق النار ولا ترى سببًا لذلك، إثر إعلان الرئيس الأمريكي التوصل إلى اتفاق بين طهران وتل أبيب.

وأوضح المسؤول أن إيران ستواصل القتال حتى تحقق سلامًا دائمًا، وأنها ستعتبر تصريحات إسرائيل والولايات المتحدة "خداعًا" يهدف إلى تبرير الهجمات على مصالح إيران.



وأضاف: "في هذه اللحظة بالذات، يرتكب العدو عدوانًا ضد إيران، وإيران على وشك تصعيد ضرباتها الانتقامية، دون أي أذن تصغي إلى أكاذيب أعدائها".

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